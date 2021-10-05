Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 5 Ekim 2021

5 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

TARIM KOOPERATİFİ SATİŞ MAĞAZALARI, BAKKALLARA BAYİLİK VERECEK

Erdoğan, marketlerdeki fahiş fiyat artışları sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayılarının hızla artırılması talimatını vermişti. Süreç devam ederken Tarım Kredi Kooperatifleri fahiş fiyatlara karşı yeni bir format düzenledi. Buna göre, mahalle bakkalları ve küçük marketlere bayilik verilecek. Ayrıca online sipariş seçenekleriyle hızlı teslimat yapılacak. Böylece vatandaş uygun gıdaya daha kolay ulaşabilecek ve fahiş fiyatlar engellenebilecek.

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AKARYAKIT FİYATLARIYLA BÖYLE DALGA GEÇTİLER

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olmasına tepki göstermek için çekilen bir video sosyal medyanın gündemine oturdu. Videoda pompacı, 10 liralık yakıt almak isteyen sürücüye "Buna bu kadar" diyerek yakıtı sadece koklatıyor. Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video, büyük yankı uyandırdı.

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TOSUNCUK HAKKINDA YENİ İDDİANAME: 2 BİN 608 YIL HAPİSİ İSTENDİ

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle binlerce yıl hapsi istenen ve Brezilya'da teslim olduktan sonra 7 Temmuz 2021 tarihinde tutuklanan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 2 bin 608'er yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi şüpheli olarak yer aldı. İddianamede, Çiftlik Bank oyununun işleyişi, katılımcılardan alınan paranın toplanma süreci, bayilik sistemi, firma tarafından yapılan yatırımlar anlatıldı.

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ERDOĞAN, TARIM KOOPERATİFİ SATİŞ MAĞAZASINDAN ALIŞVERİŞ YAPTI

Hafta sonu Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gevrek, mantı, kuru meyve, bisküvi, gofret ve meyve suyu gibi ürünlerle doldurduğu iki alışveriş arabası için kasada 1002 lira 47 kuruş ödedi.

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