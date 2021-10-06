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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021 - Son Dakika

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

06.10.2021 18:19
Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

3 farklı sigara grubunun fiyatlarına zam geldi... Bitcoin, 50 bin dolar sınırını aştı... Tarlada 50 kuruşken, markette 8 TL'ye kadar çıkıyor...Ekonomi haberlerindeki son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

6 Ekim 2021 tarihli tüm son dakika ekonomi haberlerini sizin için derledik.

BİTCOİN UÇUŞA GEÇTİ!

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

Son dakika gelişmelerine göre, kripto para birimlerinin başını çeken Bitcoin, 50 bin dolar sınırını aştı. Yüzde 8'den fazla değer kazanan kripto para birimi 54 bin dolardan işlem görüyor. Bitcoin'in 63 bin 500 dolarlık rekorunu kırıp kıramayacağı merak ediliyor.

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IKEA, TÜRKİYE'DE BULUNAN ÜRETİM KAPASİTESİNİ GENİŞLETİYOR

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, şirketin yeni Türkiye planından bahsetti. IKEA'nın Türkiye'den daha fazla alım yapmayı planladığını belirten Nişel, Türkiye'deki mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de büyük montanlı olarak Türkiye'de ürettirerek, ihraç etmeyi düşündüklerini söyledi.

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TİRYAKİLERE BİR KÖTÜ HABER DAHA GELDİ

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

Türkiye'de satışta olan 3 farklı sigara grubunun fiyatlarına zam yapıldı. Pazartesi günü P. M. grubuyla başlayan fiyat artışları, dün JT. grubuyla bugün ise BA. grubuyla devam etti. Zamlardan sonra Türkiye'de satılan en ucuz sigara 15.50 lira, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu.

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TARLADA 50 KURUŞ OLAN MARUL, MARKETTE 8 TL

Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

Sofralarda sıkça kullanılan , dikiminden 30 ile 70 gün sonrasında hasadı yapılan marulun tarladan büyük marketlere gelişindeki fiyat serüveni adeta dudak uçuklattı. Tarladan yaklaşık 50 kuruşa mal edilen marul, bazı büyük marketlere de 8 liralara kadar satışa sunulurken üretici Orhan Sözer, "Bu fiyatta sadece birileri ekmek yiyor. Şu konumda işçide, ben de eziliyorum. Şuan marketler parayı kazanıyor" ifadelerine yer verdi.

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Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021

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