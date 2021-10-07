Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 7 Ekim 2021

7 Ekim 2021 tarihli tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>son dakika ekonomi gelişmeleri haberimizde.

MOTORİNE ZAM GELDİ! İŞTE GÜNCEL FİYATLAR

Motorine 23 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere pompada fark yaratacak. Zamdan sonra motorinin litresi İstanbul'da 7,53 liradan, Ankara ve İzmir'de ise 7,62 liradan alıcıyla buluşacak.

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FENERBAHÇE KALAMIŞ YAT LİMANI 40 YILLIĞINA ÖZELLEŞECEK

Özelleştirme İdaresinde (ÖİB), kurumun Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmazer başkanlığında pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihaleye, TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ, Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ ve Cey Ortak Girişim Grubu (Ceynak Lojistik ve Ticaret AŞ- Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret AŞ) katıldı. İhalede ilk olarak kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Elemeli turda en düşük teklifi Cey Ortak Girişim Grubu verdi. Gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 2 milyar 511 milyon lira, artırım aralığı da 20 milyon lira ve katları olarak belirlendi. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 2 milyar 531 milyon lirayla TEK-ART Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. Teknik olarak ihalenin sonucu, komisyonun nihai kararının onaya sunulmasının ardından duyurulacak.

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YARGITAY'DAN EMSAL KARAR: EMEKLİ MAAŞLARINA BLOKE KONULAMAZ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, emekli maaşlarına bloke konulamayacağını söyledi. Kararda, emekli maaş ve ödeneklerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği belirtildi.

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