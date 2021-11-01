Son dakika Ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri

BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlal etmekten ceza geldi,Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını açıkladı, Alkol kullananlara kötü haber zam geldi, gibi Ekonomi, Son Dakika güncel haberleri gelişmeleri bu sayfada yer almaktadır.

ALKOL KULLANANLARA KÖTÜ HABER! BİRAYA YENİ ZAM GELDİ

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yeni fiyatları sosyal medya hesabından paylaştı. Aybaş "Zam. Efes ithal ürünlerde zam geçişi diğer firmaların ithal ürünlerine de önümüzdeki günlerde zam geçişi bekleniyor. Umarım gelmez" diyerek listeyi yayınladı.

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ZİNCİR MARKETLER DEĞER KAYBETTİ!

Rekabet Kurumu, fahiş fiyat soruşturması kapsamında BİM, CarrefourSA, Migros, Şok ve A101 ile tedarikçi firma Savola Gıda'ya rekabeti ihlal etmekten toplam 2 milyar 649 milyon 223 bin lira ceza yazmıştı. Geçen hafta piyasaların kapalı olduğu dönemde para cezası kesilen zincir marketler, ilk işlem gününe satıcılı seyirle başladı. Migros güne 3,18, BİM Marketler yüzde 2, Carrefoursa yüzde 0,15, Şok Marketler ise yüzde 2,70 kayıpla başladı.

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ELON MUSK'TAN MEYDAN OKUMA!

Milyarder Elon Musk, BM Dünya Gıda Programı direktörü David Beasley'in sözlerine cevap verdi. Musk, servetinin sadece küçük bir yüzdesinin dünyadaki açlık krizini çözebileceğini kanıtlayabilirse Tesla hissesini satacağını ve gelirlerini bağışlayacağını açıkladı.

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