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Son Dakika: Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi - Son Dakika

Son Dakika: Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi

Son Güncelleme: 25.10.2023 19:33

Son dakika: Cumhuriyet'in 100. yılında çalışmayan emeklilere bir defaya özel 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM Genel Kurulu'ndan geçti. İkramiye kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak.

Cumhuriyet'in 100. yılında bir defaya mahsus çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde, TBMM Genel Kurulu'ndan geçerken, ödemeler kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatacak.

TBMM GENEL KURULU'NDA KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 5 bin liralık ikramiyenin kasım ayının ilk yarısında emeklilerin hesaplara yatırılacak.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

Düzenlemeye göre Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler kapsam dışı kalacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor. Buna göre dul olup çocuğu olmayan kişilere 3750 lira, dul olup çocuğu olan kişilere 2500 lira, yetimlere ise 1250 lira ödeme yapılması bekleniyor.

BÜTÇEYE MALİYETİ 61 MİLYAR LİRA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
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