TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde - Son Dakika
Üye Girişi

TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde

05.09.2022 10:03
TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde

TÜİK, piyasaların büyük bir merakla beklediği enflasyon verisini açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Bu sonuçlara göre yıllık enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Türkiye'de enflasyona karşı mücadele devam ederken, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon verileri de ilgiyle takip ediliyor. TÜİK, piyasaların merakla beklediği enflasyon verilerini açıkladı.

YILLIK BAZDA YÜZDE 80,21 OLDU

Buna göre TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre %80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,69 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,2 oldu

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMADA

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %116,87 ile ulaştırma oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,78 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,01 ile sağlık oldu.

2022 yılı Ağustos ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 16 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 123 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ AYLIK YÜZDE 3,17

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %3,17, bir önceki yılın Aralık ayına göre %41,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %72,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %47,31 olarak gerçekleşti.

Son Dakika! Enflasyon ağustos ayında yüzde 1,46 arttı, yıllık bazda yüzde 80,2 oldu
YORUMLAR
500
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde - Son Dakika


Son Dakika
10:03 TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde
09:54 CHP'li vekilin "HDP'ye bakanlık verebiliriz" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi: Yok böyle bir şey
09:51 Kız Kulesi restorasyonunda görevli mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay: II. Mahmut dönemine ait olan haline geri döndürülecek
09:47 Fenerbahçe'den yabancı sınırına "21 yaş altı" çözümü: Listedeki 3 genç stoperden biri transfer edilecek
09:48 Beşiktaşlı futbolculara uçak tekme atan holiganın tribünden sahaya atladığı anların görüntüsü ortaya çıktı
09:42 EYT mağdurlarını düşündüren düzenleme! İşte masadaki 3 senaryo
09:32 Oyuncu Hazal Kaya ikinci bebeğinin ismini duyurdu! Akıllara tek bir şey geldi
09:28 Ahmet Türk, yurtdışına kaçmak üzereyken yakalanan HDP'li Güzel hakkında konuştu: İktidarın Kürt düşmanlığı açık şekilde ortadadır
09:18 TEKNOFEST, 2023'de hangi şehirde yapılacak? Selçuk Bayraktar, merakları giderdi
09:12 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş zam geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 10:13:15. #1.11#
SON DAKİKA: TÜİK açıkladı: Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement