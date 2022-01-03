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Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. - Son Dakika

Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı.

03.01.2022 12:05

Son dakika: 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayan Erdoğan, geçtiğimiz yıl ihracatın yüzde 32,9 oranında artarak 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdığını söyledi. Erdoğan açıklaması sonrası salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde dış ticaret rakamlarını değerlendirdi. İhracatın rekor kırdığını belirten Erdoğan, "2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Türk ekonomisi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme ilkeleri doğrultusunda gelişimini sürdürüyor. İhracatçılarımız, akıncı ruhuyla çalışmış, istihdam oluşturmuş, üretmiş ve ürettiklerini de dünyanın hemen her ülkesine satma başarısını göstermiştir. Türk ekonomisinin alperenleri olarak gördüğüm ihracatçılarımızı canı gönülden kutluyorum. Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefete rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Ülkemizin salgın yönetimine katkıda bulunan en önemli faktörlerden birisi de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Türkiye devletin tüm kurumları arasındaki koordinasyonu tutmuş, alınan kararlar hızlı bir şekilde uygulanmıştır. Son 2 yıla ait ekonomik veriler Türkiye'nin başarısını açıkça ispat ediyor.

"SALGIN ÖNCESİ DÖNEME GÖRE 2 MİLYON İLAVE İSTİHDAM OLUŞTURDUK"

Türkiye 2020 yılını büyümeyle kapatan iki ülkeden biri olmuştur. Küresel ekonominin yüzde 3.4 küçüldüğü dönemde biz yüzde 1.8 büyüme kaydettik. Türkiye'nin salgın döneminde ekonomisini en hızlı toparlayan G-20 ülkesi olması bekleniyor. Büyüme oranında itici gücün mal ve hizmet ihracatı olduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomisi salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Türk ekonomisi dinamik yapısıyla salgın öncesi seviyelere hızla ulaşmayı başarmıştır. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Tarih boyunca küresel kriz dönemlerini iyi değerlendiren ülkeler ekonomik sıçrama yapma imkânına da kavuştular.

"2021 İHRACATIMIZ YÜZDE 32.9'LUK ARTIŞLA REKOR KIRDI"

Hayata geçirdiğimiz reformlarla Türk ekonomisini prangalarından kurtarmayı başardık. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir. İhracatımız tarihimizde ilk defa 200 milyar doları aşarak orta vadeli program hedeflerinin ötesine geçmiştir. 2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32.9 artışla 225 milyar 368 milyon dolar gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur.

"DIŞ TİCARET HACMİMİZİ 496,7 MİLYAR DOLARA ULAŞTIRDIK"

2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık. Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı. İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır."

YORUMLAR (4)
  • Caner kayalı: Başka rekorlar(döviz vs)olduğunda bu yorum yerlerinde sızlanmalar gördük hep.Bu sefer pozitif yönde bir rekor gördük buna da sızlanıyor insanlar.Bundan sonra istemeyerek de olsa bir duam var. İnşa Allah yakın zamanda Sayın Erdoğan iktidara bir 4 yıllık ara versin.Ben onun yerinde olsam parti olarak seçime katılmam.Buyursunlar geçsinler direksiyona da bu sızlananlar tokat üstüne tokat yesinler.Daha 1.ayında Erdoğan diye ağlamaya başlarlar.Bütün yaşam düzenlerinin allak bullak olduğunu yaşasınlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Kamil Toygar : Evet enflasyonda da rekor kırdık maaşlar eridi bitti siyasetçiler huzur hakkı diye 3-5 yerden güzel rakamlarla maaş alırken işçinin memurun maaşına göz diktiniz Allah’a havale ediyorum Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • zoro beyi: TV ye çıktı ihracat bu kadar şu şu kadar dedi başka hiç bişey yok.. Ülkenin durumu ortada bize hala pembe tablo yersen Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Erdoğan açıkladı: 2021 ihracatı 225 milyar 368 milyon dolarla rekor kırdı. - Son Dakika
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