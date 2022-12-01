Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan EYT açıklaması: Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek - Son Dakika
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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan EYT açıklaması: Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek

01.12.2022 15:00

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında çıkarılacak yasayla ilgili yaptığı açıklamada, sanılanın aksine çalışmayı sürdürecek emekliler için işverenlere ek maliyet getirilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detayları merak ediliyor. İşverenler, EYT ile birlikte kendilerine ek maliyet gelip gelmeyeceğini sorguluyordu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

İŞVERENLERE EK MALİYET GETİRİLMEYECEK

Özgür Burak Akkol, EYT düzenlenmesinin ardından çalışmaya devam edecek olan vatandaşların, işverenlere ek olarak bir maliyet getirmeyeceğini belirtti.

"EMEKLİLİKLER BİR PLAN DAHİLİNDE YAPILACAK"

Akkol'un açıklamasından satır başları şu şekilde: "İşverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini aldık. Emekliliklerin bir plan dahilinde yapılması gerekiyor. Asgari ücrette üçlü imza için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz. Asgari ücret işletmeleri koruyan dengeli bir rakam olmalı. Asgari ücret için 31 Aralık akşamına kadar beklemeye gerek yok. Hem asgari ücret hem de EYT sürecinin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Son Dakika: EYT'de mutabakat sağlandı! Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek
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EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan EYT açıklaması: Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan EYT açıklaması: Emekli olup çalışmayı sürdürecekler için işverene ek maliyet gelmeyecek - Son Dakika
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