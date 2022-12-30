EYT yoğunluğu sebebiyle, SGK merkezleri borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak - Son Dakika
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EYT yoğunluğu sebebiyle, SGK merkezleri borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak

30.12.2022 10:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesinde yaş sınırı olmayacağını açıklamasından sonra binlerce vatandaş SGK şubelerine akın etti. Dün SGK'dan, "Maaşlar yasa çıktıktan sonra bağlanacak" açıklaması yapılırken, kurumdan bugün yeni bir açıklama geldi. SGK, EYT sonrası oluşan yoğunluk sebebiyle şubelerin borçlanma başvurularına cumartesi günü de açık olacağını duyurdu.

Ülkemizde milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle ilgili müjde önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın " EYT'de yaş sınırı olmayacak" sözlerinin sonrasında ise vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK şubelerine akın etmeye başladı.

"HENÜZ MAAŞ BAĞLANAMIYOR"

Aşırı yoğunluk nedeniyle açıklamada bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların şubelre maaş bağlatmak için geldiğini ancak bu durumun henüz mümkün olmadığını ifade etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Düzenleme yasalaştıktan sonra maaşlarının en kısa sürede bağlanması için gereken yapılacaktır" denildi.

YOĞUNLUK NEDENİYLE CUMARTESİ DE AÇIK TUTULACAK

SGK'dan bugün konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Kurum, çok sayıda vatandaşın borçlanma başvurusunda bulunmak adına merkezlere geldiğini ve oluşan bu yoğunluk nedeniyle SGK merkezlerinin cumartesi günü de vatandaşların hizmetine açık olacağını duyurdu. Merkezlerde sabah saat 09.00'dan saat 17.00'a kadar hizmet verilecek.

YORUMLAR (1)
  • Mehmet Aydın: Bu milletle alenen dalga geçildiği gerçek Eyt ile ilgili bir sürü eksiğine rağmen bir şey yapmak istiyorsa hükümet yılbaşına kalmış sayılı günler insanları koşturmaya gerek varmı daha erkenden açıkla Ulan sandık senden korkulur Cevap Yaz 16 13 Yayından Kaldır
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SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT yoğunluğu sebebiyle, SGK merkezleri borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT yoğunluğu sebebiyle, SGK merkezleri borçlanma başvuruları için cumartesi günü de açık olacak - Son Dakika
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