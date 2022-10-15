Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı - Son Dakika
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Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı

15.10.2022 17:37

Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında bin 41 tır çıkış yaparak, tarihindeki en yüksek rekoru kırdı.

Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı

EDİRNE - Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında bin 41 tır çıkış yaparak, tarihindeki en yüksek rekoru kırdı.

Avrupa'ya açılan Hamzabeyli Sınır Kapısında 16 kilometrelik tır kuyruğu oluşurken, geçtiğimiz gün açıklama yapan Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, 13 Ekim tarihinde ihracat ürünlerini yükleyen bin 41 tırın Hamzabeyli gümrüğünde çıkış yaptığını ve tarihi rekora imza atıldığını ifade etti. Hamzabeyli Sınır Kapısında bugün itibariyle oluşan 16 kilometrelik kuyrukta bekleyen tır sürücülerinin bekleyiş saatleri artarken, ihracatın da büyük oranda yükseldiği gözlendi.

"Tarihi rekor kırıldı"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sosyal medya hesabı üzerinden Hamzabeyli Sınır Kapısının açıldığı tarihten bu yana tarihindeki en yoğun tır çıkışı rekorunun kırıldığını belirterek, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan bin 41, Kapıkule Sınır Kapısı'nda ise bin 307 tırın çıkış işlemi gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı açıldığı günden itibaren en yüksek tır çıkış sayısına imza atılarak rekor kırıldı. Kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı'mız ve Sofya Büyükelçiliği'mize, sınır kapılarımızda fedakarca görev yapan personelimize ve bu süreçte iş birliği sergileyen Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür ederim" dedi.

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Kaynak: İHA

Kürşat Kırbıyık, Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümrükte tüm zamanların tır çıkış rekoru kırıldı - Son Dakika
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