Üye Girişi
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı - Son Dakika

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı

21.12.2021 11:27

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup katıldıkları kooperatifle köylerini kalkındırıyor Gümüşhane'de 30 yıldır küçükbaş hayvancılığın yapılmadığı dağlarda kadınların da bileziklerini bozdurarak katıldıkları...

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup katıldıkları kooperatifle köylerini kalkındırıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 30 yıldır küçükbaş hayvancılığın yapılmadığı dağlarda kadınların da bileziklerini bozdurarak katıldıkları kooperatifle 500 küçükbaş hayvan alındı, 150 hektar tarla ekildi, dağlarda yeniden zil sesleri duyulmaya başlandı.

Arzular-Kabaköy Beldesinde yaşayan kadınlar bileziklerini ve altınlarını satarak katıldıkları kooperatifle köylerinde unutulmaya yüz tutmuş hayvancılığı tekrar hayata geçirirken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Gündüz ev işlerini yaptıktan sonra mandırada görevli çobanlara yardım ederek koyun ve keçi yavrularını yedirip otları doğrayan kadınlar ise halinden oldukça memnun.

Geçtiğimiz Ocak ayında 150 adet küçükbaş hayvanla kurulan Arzular-Kabaköy Esentepe Mahallesi Tarım Kalkınma Kooperatifi, devletin desteğiyle 500 küçükbaş hayvana ulaştı. Kooperatif için ayrıca devlet desteği ile yaklaşık 2,5 milyon TL bedelle içerisinde 2 adet çoban evi bulunan bir mandıra inşa edildi.

Kadınların bileziklerini ve altınlarını bozdurarak katıldıkları 205 üye sayılı kooperatifteki sayıları 60'a ulaşırken, "Koyunların otunu kendi tarlamızdan temin edelim" diyerek harekete geçen vatandaşlar köyde yıllardır ekilmeyen 150 hektar alanı da traktörle sürerek ekim yaptı.

"Koyunumuzun, kuzumuzun zil sesini duyduk köyümüz şenlendi"

Kooperatife destek sağlamak ve katılmak için bileziklerini bozdurduğunu söyleyen Şaziye Yakut (55), "Muhtarımız geldi seni buraya üye yapmak istiyorum dedi bende tamam dedim. Önce bir miktar para verdik buraya sonra yetersiz oldu tekrar katkı sağladık. Önce bileziklerimi bozdurdum sonra Euro'm vardı onu bozdurdum buraya katkı yaptım ve katkı yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Önceden burada çalışanlarımız vardı şimdi ben de geldim burada davarlarımızın otunu kesiyorum. Koyunlarımız yavruladığında çobana da yardımcı olacağız. Önceden öyle bir düşüncem yoktu. Onları ben saklıyordum. Demek ki buraya nasipmiş burası için bozdurdum. Hiç pişman değilim. Allah razı olsun sebep olanlardan. Belediye başkanımızdan, kendi başkanımızdan muhtarımızdan kim sebep olmuşsa Allah razı olsun. Böyle bir şeyi bize yaşattılar. Koyunumuzun zil sesini duyduk kuzularımızın sesini duyduk daha iyi oldu, köyümüz şenlendi. Yazları köyümüz kalabalık ama kışın burası ıssız oluyor. Şu anda köyde büyükbaş hayvancılık bitti. Üç beş tane evde hayvancılık var ama onun da ardını aldılar yapamıyorlar. Yazın bostan işleriyle biz meşgul oluyoruz, fasulye ekiyoruz, ev işleriyle meşgul olup gidiyoruz ama şimdi koyunumuz buraya geldikten sonra burada bununla ilgileniyoruz" dedi.

"Kooperatife katıldık ve gurur duyduk"

Yapılan çalışmaların köyde birlik beraberliği sağladığını bile getiren Nebiha Taşçı da "Benim büyük kızım geldi söyledi bunu. Bileziklerimi bozdurduk, kooperatife katıldık. Köyümüzün halkı bir araya geldi, dernekten dolayı kaynaştı. İnsanlarımız çok şahane işler yaptı köyümüzde. Derneğimizin büyümesi için yine de gayret edeceğiz. Sadece verdiğimizle kalmayacağız büyüyecek bu dernek, destek olanlardan da Allah razı olsun. Köyümüz kalkınsın. Köyümüzün halkı dışarıda bu vesileyle köyümüze toplanıyorlar birlik beraberlik oluyor. Başkanımız çok güzel çalıştı, destek olmak zorundayız olacağız da köyümüzün halkı için köyümüz için" diye konuştu.

"Kadınlar erkeklerden daha hevesli"

Kurulan kooperatife kadınların desteğinin çok fazla olduğunu belirten kooperatif yöneticisi ve Arzular-Kabaköy Beldesi Gaziler Mahallesi Muhtarı Sabil Yakut (42), "Bu kooperatif kurulalı bir yıl oldu. 200'e yakın üyemiz var. Yaklaşık olarak 500 tane koyun ve keçimiz var. Burada genellikle bayanlar ağırlıklı olarak katkıda bulundular. Altınını bozduran oldu, bileziğini bozduran oldu bu şekilde katkıda bulundular. Daha sonra burada gelip çalışıyorlar da. 30 yıldır bu dağlarda koyun kuzu yoktu. Böyle bir şeye kalkıştık ve arkadaşlarla toplanarak büyüklerimizden yardım aldık. Bu şekilde bu hayvancılığı inşallah devam ettireceğiz. Yaylamız var yazın yaylaya çıkıyoruz. Koyunlarımız için kışın da burayı yaptık burada kalıyor. Yaylalarımızda ve başka arazilerimiz var buralarda 150 dönüme yakın araziyi sürdük. Belki de 30-40 yıldır sürülmeyen arazileri sürdük, ektik. Hayvanımızın ot ihtiyacını ve yem ihtiyacını buralardan karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah bunu 200'e çıkaracağız, yine ekilecek biçilecek yerlerimiz var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yüzde 50 hibe desteğiyle bu ahırımızı yaptık. 2 milyonluk bir yatırımı köyümüze kazandırdık. Kadınlar erkeklerden daha çok hevesli ve istekli. Burada çok desteklerini gördük. Hayvanlarının otlarını doğramak için bile burada katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Özgür Bayır, tarım üzerine kurulu kooperatifleriyle küçükbaş hayvancılık yaptıklarını belirterek üyelerin birçoğunun gurbetçi olduğunu söyledi. Bayır, "Gurbetçilerimizin köyümüze duydukları hasretten dolayı böyle bir girişimde bulunduk. Tarım destekli hibeden faydalandık. Bine yakın hayvan kapasitesi var. Köyümüzdeki hayvan özlemini gerçekleşmeye çalıştık, inşallah daha da büyüteceğiz. Özellikle çocuklarımız bize özensinler, gençlerimiz destek versin biz bu işi yürütelim" diye konuştu.

Kooperatif yöneticilerinden Kazım Bayır da yaklaşık bin 500 metrekarelik tesisi kurduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Devletimizin bu konuda büyük katkısı oldu. Üyelerimiz olarak yarısını biz yarısını devletimiz karşıladı. Ekonomiye, tarıma katkımız olsun diye başladık. Hem mandıramızı yaptık hem hayvan aldık. Bizde elimizden gelen katkıyı yaptık. Bu işi daha da büyüteceğiz. Yağ, süt, tereyağı yapabilirsek büyük bir katkımız olacak inşallah."

Hem kooperatife katkı sağlayan kadınlar hem de erkek üyeler kendilerine sundukları katkılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve il teşkilatına, ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı
Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı

Kooperatif, Gümüşhane, Esentepe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:47 Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!
12:44 TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim
12:43 Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek
12:33 Son Dakika: Borsa İstanbul'da kayıplar yüzde 5'i aştı, devre kesici devreye sokuldu
12:32 ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu
12:17 İş bulmakta zorlanan genç kız, 4 ayda 31 kilo verdi! Yeni halini görenler dönüp tekrar bakıyor
12:15 Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti
12:08 Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak
12:05 Fenerbahçe'nin yeni hocası Kenan Koçak mı olacak? Hamit Altıntop'tan taraftara müjdeli haber
11:55 Kraliçelerin mektuplarında yazılanları nasıl gizlediği ortaya çıktı
Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak Tembellere güzel haber! Egzersiz için sadece hap kullanmanız yeterli olacak         
12:53
Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı! Milli futbolcumuz, Dünyanın en iyi 100 futbolcusu listesinde yer aldı!         
12:47
Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek Ali Babacan'dan dövize endeksli mevduat yorumu: Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek         
12:43
ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu ABD'de hortum felaketi! Bebekler küvetle birlikte uçtu         
12:32
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TL mevduatıyla ilgili açıklaması sonrası dolar geriledi         
20:46
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurları ilgilendiren açıklama: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız         
20:45
Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tartışılan vergi istisnası genişledi! Tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler Beşiktaş, yorumcu Kütahyalı'yı neden hedef aldı? İşte gündem olacak o skandal sözler         
16:10
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 12:59:07. #1.11#
SON DAKİKA: Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement