Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup hayvancılığa yatırım yaptı

Gümüşhaneli kadınlar bileziklerini bozdurup katıldıkları kooperatifle köylerini kalkındırıyor

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 30 yıldır küçükbaş hayvancılığın yapılmadığı dağlarda kadınların da bileziklerini bozdurarak katıldıkları kooperatifle 500 küçükbaş hayvan alındı, 150 hektar tarla ekildi, dağlarda yeniden zil sesleri duyulmaya başlandı.

Arzular-Kabaköy Beldesinde yaşayan kadınlar bileziklerini ve altınlarını satarak katıldıkları kooperatifle köylerinde unutulmaya yüz tutmuş hayvancılığı tekrar hayata geçirirken ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Gündüz ev işlerini yaptıktan sonra mandırada görevli çobanlara yardım ederek koyun ve keçi yavrularını yedirip otları doğrayan kadınlar ise halinden oldukça memnun.

Geçtiğimiz Ocak ayında 150 adet küçükbaş hayvanla kurulan Arzular-Kabaköy Esentepe Mahallesi Tarım Kalkınma Kooperatifi, devletin desteğiyle 500 küçükbaş hayvana ulaştı. Kooperatif için ayrıca devlet desteği ile yaklaşık 2,5 milyon TL bedelle içerisinde 2 adet çoban evi bulunan bir mandıra inşa edildi.

Kadınların bileziklerini ve altınlarını bozdurarak katıldıkları 205 üye sayılı kooperatifteki sayıları 60'a ulaşırken, "Koyunların otunu kendi tarlamızdan temin edelim" diyerek harekete geçen vatandaşlar köyde yıllardır ekilmeyen 150 hektar alanı da traktörle sürerek ekim yaptı.

"Koyunumuzun, kuzumuzun zil sesini duyduk köyümüz şenlendi"

Kooperatife destek sağlamak ve katılmak için bileziklerini bozdurduğunu söyleyen Şaziye Yakut (55), "Muhtarımız geldi seni buraya üye yapmak istiyorum dedi bende tamam dedim. Önce bir miktar para verdik buraya sonra yetersiz oldu tekrar katkı sağladık. Önce bileziklerimi bozdurdum sonra Euro'm vardı onu bozdurdum buraya katkı yaptım ve katkı yaptığımdan dolayı gurur duyuyorum. Önceden burada çalışanlarımız vardı şimdi ben de geldim burada davarlarımızın otunu kesiyorum. Koyunlarımız yavruladığında çobana da yardımcı olacağız. Önceden öyle bir düşüncem yoktu. Onları ben saklıyordum. Demek ki buraya nasipmiş burası için bozdurdum. Hiç pişman değilim. Allah razı olsun sebep olanlardan. Belediye başkanımızdan, kendi başkanımızdan muhtarımızdan kim sebep olmuşsa Allah razı olsun. Böyle bir şeyi bize yaşattılar. Koyunumuzun zil sesini duyduk kuzularımızın sesini duyduk daha iyi oldu, köyümüz şenlendi. Yazları köyümüz kalabalık ama kışın burası ıssız oluyor. Şu anda köyde büyükbaş hayvancılık bitti. Üç beş tane evde hayvancılık var ama onun da ardını aldılar yapamıyorlar. Yazın bostan işleriyle biz meşgul oluyoruz, fasulye ekiyoruz, ev işleriyle meşgul olup gidiyoruz ama şimdi koyunumuz buraya geldikten sonra burada bununla ilgileniyoruz" dedi.

"Kooperatife katıldık ve gurur duyduk"

Yapılan çalışmaların köyde birlik beraberliği sağladığını bile getiren Nebiha Taşçı da "Benim büyük kızım geldi söyledi bunu. Bileziklerimi bozdurduk, kooperatife katıldık. Köyümüzün halkı bir araya geldi, dernekten dolayı kaynaştı. İnsanlarımız çok şahane işler yaptı köyümüzde. Derneğimizin büyümesi için yine de gayret edeceğiz. Sadece verdiğimizle kalmayacağız büyüyecek bu dernek, destek olanlardan da Allah razı olsun. Köyümüz kalkınsın. Köyümüzün halkı dışarıda bu vesileyle köyümüze toplanıyorlar birlik beraberlik oluyor. Başkanımız çok güzel çalıştı, destek olmak zorundayız olacağız da köyümüzün halkı için köyümüz için" diye konuştu.

"Kadınlar erkeklerden daha hevesli"

Kurulan kooperatife kadınların desteğinin çok fazla olduğunu belirten kooperatif yöneticisi ve Arzular-Kabaköy Beldesi Gaziler Mahallesi Muhtarı Sabil Yakut (42), "Bu kooperatif kurulalı bir yıl oldu. 200'e yakın üyemiz var. Yaklaşık olarak 500 tane koyun ve keçimiz var. Burada genellikle bayanlar ağırlıklı olarak katkıda bulundular. Altınını bozduran oldu, bileziğini bozduran oldu bu şekilde katkıda bulundular. Daha sonra burada gelip çalışıyorlar da. 30 yıldır bu dağlarda koyun kuzu yoktu. Böyle bir şeye kalkıştık ve arkadaşlarla toplanarak büyüklerimizden yardım aldık. Bu şekilde bu hayvancılığı inşallah devam ettireceğiz. Yaylamız var yazın yaylaya çıkıyoruz. Koyunlarımız için kışın da burayı yaptık burada kalıyor. Yaylalarımızda ve başka arazilerimiz var buralarda 150 dönüme yakın araziyi sürdük. Belki de 30-40 yıldır sürülmeyen arazileri sürdük, ektik. Hayvanımızın ot ihtiyacını ve yem ihtiyacını buralardan karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah bunu 200'e çıkaracağız, yine ekilecek biçilecek yerlerimiz var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yüzde 50 hibe desteğiyle bu ahırımızı yaptık. 2 milyonluk bir yatırımı köyümüze kazandırdık. Kadınlar erkeklerden daha çok hevesli ve istekli. Burada çok desteklerini gördük. Hayvanlarının otlarını doğramak için bile burada katkıda bulunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Esentepe Mahallesi Muhtarı Özgür Bayır, tarım üzerine kurulu kooperatifleriyle küçükbaş hayvancılık yaptıklarını belirterek üyelerin birçoğunun gurbetçi olduğunu söyledi. Bayır, "Gurbetçilerimizin köyümüze duydukları hasretten dolayı böyle bir girişimde bulunduk. Tarım destekli hibeden faydalandık. Bine yakın hayvan kapasitesi var. Köyümüzdeki hayvan özlemini gerçekleşmeye çalıştık, inşallah daha da büyüteceğiz. Özellikle çocuklarımız bize özensinler, gençlerimiz destek versin biz bu işi yürütelim" diye konuştu.

Kooperatif yöneticilerinden Kazım Bayır da yaklaşık bin 500 metrekarelik tesisi kurduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Devletimizin bu konuda büyük katkısı oldu. Üyelerimiz olarak yarısını biz yarısını devletimiz karşıladı. Ekonomiye, tarıma katkımız olsun diye başladık. Hem mandıramızı yaptık hem hayvan aldık. Bizde elimizden gelen katkıyı yaptık. Bu işi daha da büyüteceğiz. Yağ, süt, tereyağı yapabilirsek büyük bir katkımız olacak inşallah."

Hem kooperatife katkı sağlayan kadınlar hem de erkek üyeler kendilerine sundukları katkılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve il teşkilatına, ArzularKabaköy Belediye Başkanı Çetin Rıza Tanış ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.