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Bakan Muş, "Expo 2020 Dubai"de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Muş, "Expo 2020 Dubai"de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması

23.11.2021 15:01

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, Dubai'de gerçekleştirilen "Expo 2020 Dubai" etkinliğine katılımının, dünya expolarına katılımlara verilen değerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilere verdiği önemin de göstergesi olduğunu belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin, Dubai'de gerçekleştirilen "Expo 2020 Dubai" etkinliğine katılımının, dünya expolarına katılımlara verilen değerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilere verdiği önemin de göstergesi olduğunu belirtti.

Bakan Muş, Dubai'deki temasları kapsamında, Türkiye'nin "Expo 2020 Dubai" etkinliğine katılımına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dünya sergileri yani "expo"ların, 1800'lü yılların ortasından bu yana düzenlenen ve ülkeler arasındaki iletişime ve ekonomik iş birliğine katkı sağlayan çok önemli uluslararası etkinlikler olduğuna işaret eden Muş, bir anlamda dünyanın kültür, tarih ve eğitim faaliyetleri olarak değerlendirilen bu etkinliklerin temel gayesinin, ülkeleri bir araya getirerek daha iyi bir dünya için bilgi paylaşımını sağlamak olduğunu bildirdi.

Muş, resmi rakamlara göre 192 ülkenin pavilyonları ile katıldığı Expo 2020 Dubai'nin küresel düzeyde ses getiren bir etkinlik olmayı başardığını söyledi.

Etkinliğin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen yüksek düzeyde katılım çektiğine işaret eden Muş, Expo 2020 Dubai'nin 1 Ekim 2021'de "Akılları birleştirmek ve geleceği yaratmak" ana teması ile ziyaretçilerine kapılarını açtığını belirtti. Muş, bunun yanında etkinlik kapsamında 3 alt tema belirlendiğini aktararak, "Bunlardan ilki olan sürdürülebilirlik teması ile gezegenimizin korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakılması konusuna dikkat çekilmiştir. Ülkemiz pavilyonu da bu tema üzerine kurulu 'Sürdürülebilirlik Bölgesi'nde yer almaktadır. Bu önemli etkinlikte dünyanın dört bir yanından gezegenimizin geleceğine yönelik fikirler, kültürel zenginlikler ve projeler sergilenmektedir. Bu sayede, bilimsel ve kültürel birikimler paylaşılmakta, böylelikle yeni fikirlerin geliştirilebilmesine olanak sağlanmakta ve evrensel boyutta sosyokültürel gelişime katkıda bulunulmaktadır." ifadelerini kullandı.

"BAE ile ilişkilerimizi kuvvetlendirmede önemli katkılar sağlayacaktır"

Bakan Muş, Türkiye olarak bu etkinlikte güçlü bir biçimde yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, pavilyonumuzda ülkemizin gücünü ve potansiyelini tam olarak yansıtabilmek adına çok çalıştık. Pavilyonumuzda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile ziyaretçilere neredeyse Türkiye'ye gelmiş deneyimi yaşatıyoruz. Expo 2020 Dubai'nin sona ereceği 31 Mart 2022'ye kadar yoğun bir biçimde tanıtım etkinliklerimize devam ederek pavilyonumuzda mümkün olduğunca fazla sayıda ziyaretçi ağırlamak istiyoruz. Expo 2020 Dubai'ye Türkiye'nin katılımı, dünya expolarına katılımlara verdiğimiz değerin yanı sıra BAE ile ilişkilere verdiğimiz önemin de göstergesi niteliğindedir. Dünya expolarının asıl gayesinin ülkeler arası iletişimin geliştirilmesi olduğu göz önüne alındığında, Expo 2020 Dubai'ye katılımımız ilerleyen dönemlerde BAE ile ilişkilerimizi kuvvetlendirmede önemli katkılar sağlayacaktır. Expo 2020 Dubai'nin, ortaya koyacağı değerler ve fikirlerle daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kurmaya vesile olmasını diliyorum."

Fuar alanında incelemelerde bulunan Muş, Türkiye pavilyonunun açılışını gerçekleştirdi.

Muş, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin doğal güzellikleri, ihraç ürünleri, teknolojisi, eşsiz tarihi ve kültürel zenginliği ile büyüleyici bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm katılımcıları ülkemiz pavilyonuna bekliyoruz." ifadesine yer verdi.

Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması
Bakan Muş, Expo 2020 Dubai de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Muş, Türkiye, Dubai, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Muş, 'Expo 2020 Dubai'de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bakan Muş, "Expo 2020 Dubai"de Türkiye pavilyonunun açılışını yaptı Açıklaması - Son Dakika
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