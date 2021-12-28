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Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları - Son Dakika

Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

28.12.2021 15:25
Son dakika haber! Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Son dakika haber: Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % SıralıFon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları FonlarıYapı Kredi Port. Eur.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Kategorileri Göre Günlük Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu0,312254-3,58
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu3,836507-3,01
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,127654-2,96
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu14,156174-2,88
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,056398-2,84
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları

Ziraat Portföy Altın Katılım BYF66,762848-2,33
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF1.092,307973-1,33
QNB Finans Portföy Altın BYF58,475355-1,20
QNB Finans Portföy Gümüş BYF54,607297-0,94
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF18,407740-0,67
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları

Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,056289-2,98
TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu1,232095-2,68
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,048022-2,61
Garanti Portföy ESG Sürd. Fon Sepeti Fonu1,567686-2,61
TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu6,784947-2,57
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları

İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,209481-2,66
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,128715-2,38
Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,093305-2,37
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,098504-2,35
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,085988-2,20
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon

Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon1,151059-2,95
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,162247-2,77
Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon1,155438-2,73
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,131603-2,62
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon1,464902-2,58
Yatırım Fonları - Katılım Fonları

Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu0,043466-3,47
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu4,758237-3,09
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu2,648163-2,89
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,689347-2,86
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)4,300743-2,78
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları

Garanti Portföy Altın Fonu0,180255-3,04
TEB Portföy Altın Fonu0,154051-2,95
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,091607-2,95
Inveo Portföy Altın Fon1,360763-2,94
İş Portföy Altın Fonu0,070713-2,88

Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır. www.fonbul.com bir Finnet ürünüdür.

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Yatırım, Tragger, Döviz, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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