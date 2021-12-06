Son dakika haberi... Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,812876
|2,22
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,110757
|2,08
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,113492
|2,06
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,076766
|2,04
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|17,144824
|2,00
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|68,596329
|2,24
|Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF
|19,800180
|2,21
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|1.310,123192
|2,12
|Ziraat Port. BIST 50-30 End. His. Sen. Yoğ. BYF
|20,770426
|2,10
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|78,491667
|1,93
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,055704
|2,84
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,521486
|2,26
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,164528
|1,97
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,535241
|1,92
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,457709
|1,89
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,243846
|3,14
|Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu
|2,874758
|2,60
|Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,741490
|2,47
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,106804
|2,37
|Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirk.His.Sen. Fonu(HSYF)
|1,334684
|2,29
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,961306
|4,32
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,768810
|3,62
|İş Portföy Teknoloji Karma Fon
|1,938814
|2,92
|İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon
|1,953994
|2,74
|İş Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,562189
|2,30
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,065352
|1,87
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|5,750242
|1,85
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,053578
|1,70
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,818721
|1,61
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,102849
|1,50
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,422326
|1,55
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,064385
|1,55
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,108358
|1,52
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,619475
|1,51
|İş Portföy Altın Fonu
|0,083203
|1,49
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,014865
|0,15
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,391908
|0,14
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,040298
|0,14
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,161599
|0,14
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,056696
|0,13
Kaynak: AA
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