Üye Girişi
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

12.02.2022 11:00
Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Son dakika haberi... Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.

Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu3,692171-1,14
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,983122-0,81
İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,15-0,77
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,08-0,68
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu5,698335-0,62
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,164887-0,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,18124-0,56
Aura Portföy İki. Değ. Fon2,743446-0,45
Aura Portföy Değ. Fon0,890898-0,37
Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)5,092936-0,35
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF0,010101-1,97
BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF0,009891-0,77
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,014433-0,55
AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF0,08587-0,40
Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF0,092587-0,18
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,049672-0,16
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,013274-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

YORUMLAR
500

Spor Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:00 Lionel Messi, Paris Saint-Germain - Rennes karşılaşmasında şov yaptı
10:56 3 arkadaş ofiste ölü bulundu! Ekipler tek bir şüphe üzerinde duruyor
10:54 Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Gülşen'i eleştiren Seren Serengil, derin yırtmaçlı elbiseyle sahneye çıktı
10:51 Bu kadarı da olmaz! Hırsızlar yer altından geçen kabloları 3 kez çaldı
10:47 Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz
10:45 Zeynep Beşerler'den küfürlü tepki! Üniversite sınavında baraj puanının kaldırılmasına isyan etti
10:38 Eşi kısır olan kadın, sevgilisinden hamile kaldı! Konu ile ilgili takipçilerinden yardım istiyor
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 11:07:43. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement