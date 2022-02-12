Son dakika haberi: Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 1,14 ile İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu oldu.
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF ise yüzde 1,97'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|3,692171
|-1,14
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,983122
|-0,81
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,15
|-0,77
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,08
|-0,68
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,698335
|-0,62
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,164887
|-0,60
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,18124
|-0,56
|Aura Portföy İki. Değ. Fon
|2,743446
|-0,45
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,890898
|-0,37
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|5,092936
|-0,35
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF
|0,010101
|-1,97
|BNP Paribas Cardif Em.Teknoloji Sekt. Değ. EYF
|0,009891
|-0,77
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014433
|-0,55
|AgeSA Hay. ve Em. İki. Değ. EYF
|0,08587
|-0,40
|Türkiye Hay. ve Em. Kamu Dış Kira Sert. Katılım EYF
|0,092587
|-0,18
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,049672
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,013274
|-0,07
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Kaynak: AA
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