Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Kapanış Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,58 1,72 -8,14 Şekerbank 1,16 1,24 -6,45 Halkbank 4,70 5,01 -6,19 Enka İnşaat 12,35 13,16 -6,16 Albaraka Türk 2,01 2,14 -6,07 Vakıflar Bankası 3,81 4,04 -5,69 Mavi Giyim 77,50 81,70 -5,14 Gözde Girişim 7,66 8,01 -4,37 Biotrend Çevre ve Enerji 21,14 22,06 -4,17 Emlak Konut GMYO 2,09 2,18 -4,13 İskenderun Demir Çelik 15,86 16,48 -3,76 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,26 6,50 -3,69 Ford Otosan 212,30 220,30 -3,63 Doğan Holding 2,84 2,94 -3,40 İş Finansal Kiralama 3,24 3,35 -3,28 Ereğli Demir Çelik 19,50 20,16 -3,27 Tümosan Motor ve Traktör 16,39 16,94 -3,25 Türk Traktör 177,10 183,00 -3,22 Kardemir (D) 7,51 7,74 -2,97 İş GMYO 2,40 2,47 -2,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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