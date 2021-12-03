Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|5,686901
|1,15
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,075231
|0,72
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,144950
|0,59
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,108503
|0,33
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|15,937743
|0,22
|Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|24,140877
|1,83
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|27,104550
|1,60
|Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF
|23,764953
|1,53
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|25,390239
|1,38
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|25,101208
|1,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,025226
|2,55
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,161345
|2,01
|Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu
|1,267478
|1,59
|Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,414317
|1,39
|HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,076082
|0,93
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,132383
|1,82
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,983353
|1,79
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,224919
|1,76
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,079108
|1,70
|İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF)
|1,077570
|1,65
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon
|1,252081
|3,65
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,403969
|2,68
|Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon
|1,319126
|2,25
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|6,035883
|1,57
|Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon
|1,339262
|1,45
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|3,412527
|1,56
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,141591
|1,39
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,789936
|1,33
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,930232
|1,19
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,494074
|0,72
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Nurol Portföy Altın Fonu
|1,437523
|0,27
|HSBC Portföy Altın Fonu
|6,324008
|0,11
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,595382
|0,10
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,063400
|0,09
|İş Portföy Altın Fonu
|0,081983
|0,09
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,038884
|0,05
|Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu
|1,013331
|0,05
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,389989
|0,05
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,055273
|0,04
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|1,051618
|0,04
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi