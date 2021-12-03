Son dakika ekonomi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 5,686901 1,15 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,075231 0,72 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,144950 0,59 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,108503 0,33 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 15,937743 0,22 Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 24,140877 1,83 Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF 27,104550 1,60 Ziraat Portföy Katılım30 Eşit Ağr. En. His.Sn.Y.BYF 23,764953 1,53 Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 25,390239 1,38 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 25,101208 1,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025226 2,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,161345 2,01 Yapı Kredi Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu 1,267478 1,59 Mükafat Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,414317 1,39 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,076082 0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132383 1,82 Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,983353 1,79 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,224919 1,76 Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 1,079108 1,70 İş Portföy BIST100 Dışı Şirkt. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,077570 1,65 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Garanti Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değ. Fon 1,252081 3,65 Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon 1,403969 2,68 Garanti Portföy Finans Sektörü Değişken Fon 1,319126 2,25 Tacirler Portföy Değ. Fon 6,035883 1,57 Garanti Portföy Tarım ve Gıda Sektörü Değişken Fon 1,339262 1,45 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 3,412527 1,56 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 3,141591 1,39 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,789936 1,33 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,930232 1,19 Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,494074 0,72 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Nurol Portföy Altın Fonu 1,437523 0,27 HSBC Portföy Altın Fonu 6,324008 0,11 Inveo Portföy Altın Fon 1,595382 0,10 Fiba Portföy Altın Fonu 0,063400 0,09 İş Portföy Altın Fonu 0,081983 0,09 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Özel Fonu 1,038884 0,05 Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu 1,013331 0,05 Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,389989 0,05 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,055273 0,04 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 1,051618 0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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