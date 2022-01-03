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Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı - Son Dakika

Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı

03.01.2022 13:01

Hala yeğen memurluktan istifa etti.

Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı

MARDİN Mardin'de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.

Kehribar tespih ve takı satışları Mardin'de ön plana çıktı. Getirisi iyi olan bu meslek sevenleri tarafından aşkla icra ediliyor. Kehribar aşkı, hala ve yeğene memurluktan istifa getirdi. Mezat ve dükkanda yaptıkları satışlarla birlikte bir memur maaşının 2 katını kazanıyor. Dolarla yapılan satışlar nedeniyle de dört aydır kehribar piyasası durgunluk yaşıyor.

Amcasının bu işi 15 yıldır yaptığını söyleyen Ömer Tedik, işi severek ve aşkla yaptıklarını dile getirdi. Bu iş için istifa ettiğini belirten Tedik, "Halam, Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu o da istifa etti. Amcam çalışıyor, o da bizimle beraber işten geri kalan zamanında gelip bize yardım ediyor. Bu işin için iki kişi istifa ettik. Kendi işimiz severek ve aşkla yapılan bir şey. Zaten severek olmazsa bu iş yapılmaz. Getirisi memur maaşından daha iyi. Mardin kehribarla tanınan bir şehir. Biz, Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Balkan ülkelerinden bu malzemeyi getiriyoruz. Ama bütün dünyaya biz dağıtıyoruz. Ham maddeyi kendi üstatlarımıza veriyoruz. Üstatlarımız taş halini alıp torna ile veya kuru bıçak işçilikten işleyip tane bir haline getiriyorlar" dedi.

"Günlük ciromuz 15 bin lirayı buluyor"

Tane haline geldikten sonra tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Tedik, "Fotoğraflarla, videolarla çekip daha en üst düzey dediğimiz şey ise mezatlarımız var. Her akşam canlı yayında satışlarımız gerçekleşiyor. Günlük ciromuz bazen 10 bin liraya çıkabiliyor bazen düşebiliyor. Ama canlı yayında daha yüksek ciro yapıyoruz. En ucuz tespihimiz 50 liradan başlıyor en yüksek meblağda tespihlerimiz 50 bin ve 100 bin lira. İstediğiniz şekilde nakış edilerek yapılan ürünler var. Onlar daha yüksek maliyeti buluyor" diye konuştu.

"Bir araba fiyatına da tespihlerimiz mevcut"

Büyük koleksiyonculara sattıklarını ifade eden Tedik, "Eskiden sadece Arap ülkelerine satıyorduk. Şu anda Türkiye'de iş adamları ve büyük koleksiyoncular bu işin alışverişini yapan insanlar. Bütün aldığımız malzemeler dolarla geliyor. Yurt içindeki malzemeleri de dolarla alıyoruz. ve dolarla satışını gerçekleştiriyoruz. 4 aydır biz tamamen durgunluk yaşıyoruz. Daha önce günlük canlı mezarlarımızda yaptığımız bir 10-15 güne bulurken şu anda yaptığımız ciro 3 bin ve 5 bin lira arasında ve daha da düşük olabiliyor. Bazen dükkanda da hiç satış yapamadığımız oluyor" şeklinde konuştu.

Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı
Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı

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Büyükşehir Belediyesi, Mardin, İstifa, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hala yeğen memurluktan istifa etti.. Günlük kazançları eski maaşlarının iki katı - Son Dakika Ekonomi


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