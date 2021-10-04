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Son dakika haberleri! SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuştu Açıklaması

04.10.2021 11:26
Son dakika haberleri! SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hala anonim sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar edenler olduğunu görüyoruz.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hala anonim sosyal medya hesapları üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar edenler olduğunu görüyoruz." dedi.

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) tarafından organize edilen Dünya Yatırımcı Haftası'nın beşincisi bu yıl 4,6,8 Ekim'de İstanbul'da bir dizi çevrim içi etkinlik ile kutlanacak. Dünya Yatırımcı Haftası kutlamaları, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği iş birliğinde Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen Gong Töreniyle başladı.

Burada konuşan SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sermaye piyasaları açısından anlamı büyük olan ve küresel bir kampanya şeklinde yürütülen Dünya Yatırımcı Haftası'nın ülke ve dünya ekonomisine katkı sunmasını temenni etti.

Türkiye sermaye piyasalarının son 10 yılda birçok açıdan kabuk değiştirdiğini ifade eden Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 3 ana başlıkta önemli yenilikler hayata geçirilmiştir. Ürün çeşitliliği bakımından, farklı yatırım ve finansman ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla, bireysel emeklilik sistemi, kira sertifikaları, girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları gibi alternatif yatırım fonları uygulamaya alındı. Ayrıca, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler ile teminatlı menkul kıymetler şeklinde menkul kıymetleştirme uygulamaları ve kitle fonlaması gibi yenilikçi finansman modelleri piyasamıza kazandırıldı. Şirketlerimizin sürekliliği açısından, borsa şirketlerinin tabi oldukları kurumsal yönetim ilkeleri OECD İlkeleri ile uyumlu şekilde düzenlenerek ülkemizdeki kurumsal yönetim uygulamalarının yasal altyapısı oluşturuldu. Teknoloji açısından ise borsa, saklama ve takas kuruluşlarından oluşan finansal altyapı kuruluşları modern bir yapıya kavuşturuldu."

Taşkesenlioğlu, son 2 yılda talep tarafında da önemli ölçüde ilerlemeler kaydedildiğini ve pay piyasası yatırımcı sayısında kayda değer gelişmeler yaşandığını belirterek, bu süreçte pay piyasasındaki yatırımcı sayısının 1,2 milyondan 2,4 milyona, bakiyesi 10 bin TL üzeri hesap sayısının ise 347 binden 950 bine yükseldiğini bildirdi.

Sektörün, ürün çeşitliği ve piyasa altyapısı bakımından önemli gelişmeler gösterdiğini ifade eden Taşkesenlioğlu, yatırımcıların da ilgi göstermesiyle birlikte, halka arz ve bedelli sermaye artırımlarına olan talepte, portföy büyüklüklerinde ve işlem hacimlerinde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

"Anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımız var"

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, yatırımcı ilgisini, sermaye piyasalarının en hassas konularından birisi olarak gördüklerini belirterek, yıllarca emek verilerek elde edilen yatırımcı güveninin çok kısa bir sürede kaybedilebileceğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Yatırımcıların, kendilerini güvende hissettikleri şeffaf bir piyasa oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Taşkesenlioğlu, şunları kaydetti:

"Sermaye Piyasası Kurulu, mevcut gözetim ve denetim sisteminin yanında, yatırımcıların kendilerini koruyabilecekleri bir piyasa ortamı oluşturmak için çalışmaktadır. Gerek yurtdışı, gerekse ülkemiz örneği, eğitimli ve bilinçli yatırımcıların, herhangi bir desteğe gerek kalmadan, kendi yatırım kararlarını, zaman zaman profesyonel destek de alarak, sağlıklı bir şekilde verebildiklerini ortaya koymaktadır.

Diğer taraftan; birçok yanlış yatırım kararının ise genellikle kulaktan dolma söylentiler ve kötü niyetli kişilerin yönlendirmeleriyle verildiği görülmektedir. Bunu özellikle son birkaç yıldır Twitter, Whatsapp ve Telgram gibi mecralarda gözlemliyoruz. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu olarak yatırımcılarımızı birçok kez uyarmamıza rağmen, hala anonim hesaplar üzerinden yapılan yönlendirmeler ile işlem yapan ve zarar eden vatandaşlarımızın olduğunu görülmektedir. Maalesef, sosyal medyadaki anonim hesapları dikkate alıp işlem yapan yatırımcılar olduğu sürece böylesi hayal kırıklıkları yaşanmaya devam edecektir. Bu nedenle, aldığınız yatırım kararlarından memnun kalmadığınızda o kararı nasıl verdiğinizi düşünmeniz aynı hatalara tekrar düşmenizi engelleyebilecektir."

Dünyanın tüm borsalarında, zamana yayılan bir süreçte, hisse senetleri sayesinde varlıklarını artırmış, hatta zengin olmuş birçok örnek bulmanın mümkün olduğunu söyleyen Taşkesenlioğlu, ancak çok kısa sürede zengin olabilen örneklerin yok denecek kadar az, çok kısa sürede tüm varlıklarını kaybeden yatırımcı sayısının ise bir hayli fazla olduğunu vurguladı.

"Yatırımcılarımızın güvenli bir biçimde yatırım yapacakları piyasaları oluşturmak için çalışıyoruz"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarının uzun vadeli fon arz ve talep edenlerin bir araya geldiği mecralar olduğunu belirterek, "Tüm dünya piyasalarında yaşanan bu tecrübe, yatırım işinin zamana yayılarak ve bilinçli bir biçimde yapıldığında fayda sağladığını göstermektedir. Açıkça belirtmeliyim ki bunun sadece iki yolu vardır. Birincisi kendinizi finansal okuryazarlık açısından geliştirmek, ikincisi ise fonlar ya da yatırım danışmanlığı aracılığıyla profesyonel destek almaktır. Profesyonel desteğe başvurmayıp finansal bilginizi de geliştirmezseniz, bir süre sonra kendinizi başkalarının art niyetli yönlendirmesiyle yatırım yaparken bulabilirsiniz." diye konuştu.

Borsada değerlendirilen kaynakları milli bir servet olarak gördüklerini ifade eden Taşkesenlioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yatırımcılarımızın finansal okuryazarlığını geliştirerek ve profesyonel yardım alarak bu milli değere sahip çıkması, Türkiye ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir. Bu süreçte, Sermaye Piyasası Kurulu olarak, bilinçli yatırımcılarımızın güvenli bir biçimde yatırım yapacakları piyasaları oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Yatırımcı Haftası'nın sermaye piyasaları ve yatırımcılarımız açısından verimli bir şekilde geçmesini temenni ederim."

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, Dünya Yatırımcı Haftası'nın açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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