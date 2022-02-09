Son Dakika: İstanbul'da Halk Ekmek'e zam geldi! İşte yeni fiyatı

Son dönemde artan elektrik faturaları ve akaryakıta gelen zamlardan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin ürettiği 250 gramlık ekmeğe zam geldi.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA 2 LİRAYA SATILACAK

İBB, 11 Şubat Cuma günü itibariyle İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin ürettiği 250 gramlık Halk Ekmek'in 2 TL'den satılacağını duyurdu. İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

2,5 LİRA OLACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada, 11 Şubat tarihinden itibaren 1.25'e satılan ekmeğin fiyatının 2.50'ye çıkarılacağı iddia edilmişti. Bu gelişme üzerine Haberler.com iddiaları Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama sormuştu. Zam geleceğini ifade eden Nama, "Diğer ürünlerde yüzde 100 zam olması konuşuluyor ancak ekmeğe yüzde 100 zam yapmamız söz konusu değil. Zam oranını minimum seviyede tutmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Sosyal medyada yayınlanan fiyat listesi kesinlikle doğru değildir. Henüz alınmış net bir karar yok" diye konuşmuştu.