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Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek - Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek

27.01.2022 17:48

Son dakika: İstanbul'da günler süren yoğun kar yağışı nedeniyle bir dizi önlem alınmış ve motosiklet, scooter ve motokuryeler için trafiğe çıkış yasağı getirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, söz konusu yasağın yarın sabah 08.00'da sona ereceğini duyurdu.

İstanbul'da günler süren ve tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı, hayatı felç etti. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde bir dizi önlem alındı. Bu kapsamda motosiklet, scooter ve motokuryelere de trafiğe çıkış yasağı getirilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, söz konusu yasağın yarın sabahtan itibaren sona ereceğini duyurdu.

YASAK YARIN 08.00'DA KALKIYOR

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular; yarın (cuma) saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek

4 GÜNLÜK YASAĞIN ARDINDAN YENİDEN TRAFİĞE ÇIKACAKLAR

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle 23 Ocak Pazar günü motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelere trafiğe çıkış yasağı getirilmişti. Yasak 4 günlük aranın ardından kalkmış olacak.

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Ali Yerlikaya, İstanbul, kar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika: İstanbul'da motosiklet, scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 08.00'de sona erecek - Son Dakika
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