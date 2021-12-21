Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını duyurdu.

Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek" diye konuştu.

DÖVİZ KURUNDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaların ardından Dolar/TL'de sert düşüş yaşandı. Gün içerisinde 18.43 seviyelerini görerek tarihi bir rekor kıran dolar kuru, 12.27'ye kadar geriledi.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ'TEN YENİ EKONOMİK MODELE DESTEK

Gelişmelerin ardından İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şekib Avdagiç.

Hükümetin yeni finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri devreye almasının iş dünyası için memnuniyet verici olduğunu aktaran Avdagiç, "Bu kritik dönemde iş dünyası olarak tüm gücümüzle hükümetimizin ve yeni ekonomik modelimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tedbirler sonucunda göreceğiz ki başaran Türkiye olacak, kazanan milletimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni aracın finansal piyasaların yeniden sağlıklı bir işleyişe kavuşmasına büyük katkı vereceğini ve TL'ye güveni artıracağını kaydetti.

"MEVDUATTA KUR FARKI MODELİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Uygulamaya alınan yeni yöntemlerin yatırım, üretim, ihracat ve istihdam üzerindeki müspet sonuçlarının kısa vadede dahi görüldüğünü belirten Avdagiç, "Mevduatta kur farkı modelini olumlu karşılıyoruz. Döviz kuru garantili TL mevduat, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ilişkin teşvikler, ihracatçı firmalara ileri vadeli kur uygulaması, DİBS ve temettü ödemelerindeki stopajın kaldırılması gibi adımlar, ülkemizdeki dolarizasyon sürecini durduracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BU SÜREÇTEN EKONOMİMİZİN YARA ALMADAN ÇIKMASI İÇİN ÇABA GÖSTERMELİYİZ"

Şekib Avdagiç, atılan son adımlarla önemli bir yastık altı birikiminin de sisteme dahil olacağına inandıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Artık gündem kur ve enflasyon sarmalından gerçek odağımız olan yatırım, üretim ve ihracat üçgenine kalıcı bir geçiş yapacaktır. Türkiye'de bu güven sağlandığında, kendi halkı liraya destek sunduğunda, bunun katlanarak yurt dışı piyasalara da geçtiğini göreceğiz. Türkiye'deki yatırım-üretim fırsatını kaçırmak istemeyen küresel sermayenin de teveccühüne şahit olacağız. Türkiye ekonomisi, iktidar mücadelesinin gerçekleştiği bir alan olmamalı. Yaşanan gelişmeleri bir siyasal malzeme olarak kullanmak yerine, bu süreçten Türkiye ekonomisinin ve üretiminin yara almadan çıkması için çaba göstermeliyiz."

"FİYATLARA ACİLEN GÜNCELLEME YAPILMALI"

Türkiye'nin yeni bir yola girdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni önlemlerin de bu süreçte piyasayı manipüle etmek isteyenlerin yolunu tamamen kestiğini belirten Avdagiç, "Hükümet, Türkiye ekonomisinin faiz-döviz eksenine sıkıştırılarak buradan kaotik bir durum çıkarılmasına ve ekonominin çarklarının yavaşlamasına izin vermemiştir. Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı." ifadesini kullandı.