Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak - Son Dakika
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Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak

05.07.2023 12:59

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklifle, memur maaşını etkileyecek yüzde 17.55'lik enflasyon farkına ilave olarak seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacak.

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Teklif kapsamında memur maaşlarına enflasyon farklı olan yüzde 17.55'in yanı sıra 8.077 lira da seyyanen zam yapılacak.

"NET 8 BİN 77 LİRALIK ARTIŞ ÖNGÖRÜYORUZ"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur maaş artışını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı. Abdullah Güler şunları söyledi; "Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 86 ZAM

Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 lira iken, 2023 ocak tarihinde 11 bin 848 liraya, artış oranı ile beraber 2023 temmuzunda 22 bin 17 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekli ile beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif oranına bakıldığında ise toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama memur maaşı aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 liraya, şimdi ise 2023 temmuzunda 25 bin 15 liraya çıkartılacaktır. Temmuz artış oranı ise ortalama memur maaşında toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir.

"TEKLİFİN İÇİNDE EMEKLİ YOK"

8077 liralık oran ilave katkı payı olarak maaşlara ödenecektir. Şu anda çerçevesi çizilen rakamlar böyledir. Bu teklifimiz içinde emekli yok. Oranlar açısından dağıtım yapılacaktır. Şu andaki dağılım ve enflasyon farkını yansıtılmasıyla birlikte şu anki teklifte yer almıyor. Zam oranlarıyla birlikte hesapladığımız için ilerideki dönemde değerlendireceğiz."

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Abdullah Güler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Yüzde 17,55 + 8 bin TL seyyanen zam yapılacak - Son Dakika
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