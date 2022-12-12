Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haberi verdi! İşte 2023 yılı kredi ve burs miktarları... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haberi verdi! İşte 2023 yılı kredi ve burs miktarları...

12.12.2022 20:24

Yükseköğrenim öğrencilerine müjdeli haberi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı için kredi/burs miktarlarını açıkladı. Erdoğan, "Lisans öğrencileri için 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 750 liraya çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda alınan kararlara ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken üniversite öğrencilerine verilen burslarla ilgili yeni gelişmeyi de aktardı.

"850 LİRA OLAN BURSU 1250 LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Göreve geldikleri yılda lisans öğrencilerine 45 lira burs verildiğini hatırlatan Erdoğan, "Öğrencilerimize başarı destek ödemesi yapacağız. Bu yıl itibariyle lisansta 850 lira olan bursu 1250 liraya çıkarıyoruz. Yüksek lisansta 1700 liradan 2500 liraya doktora da 2550 liradan 3750 liraya çıkartıyoruz. Kredi almış öğrencilerin sadece ana para ödemesini sağlayan düzenlemeye gittik. Bununla kalmadık 2022-2023 döneminde ücretlere zam yapmayarak öğrencilerimizin yurtlarında barınabilme hakkı sağladık. Bu yıl 850 bin kişi ile yurtlarımızda rekor barınma sayısına ulaştık" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar şöyle: "Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamak lafla, şarkıyla, şiirle olmaz. Bizim için istiklalimize, istikbalimize yakışır eser ve hizmetlerle milletimizin karşısına çıkmak demektir. Dünyanın siyasi ve ekonomik olarak tarihi dönüşüm içine girdiği dönemde Türkiye Yüzyılı vizyonu çok daha hayati önem kazanmıştır. Kendi içimizde mutlaka hayata geçirmemiz gereken hususlar bulunuyor. Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında vaktimizi ve enerjimizi boşa tüketen tartışmaları artık geride bırakmalıyız. Sürekli aynı şeyleri yaparak farklı sonuçları ummak sağlıklı zihnin hayata ve siyasete bakış tarzı olamaz. Yönetim sistemi tartışmalarından, büyük projelere yaklaşıma kadar sağlıksız bakış açısının örneklerini görmek bizi üzüyor.

"HEP BİRLİKTE ORTAK GELECEĞİMİZE ODAKLANMALIYIZ"

Yakın tarihte olup bitenlere dair kişisel görüşlerimiz ne olursa olsun hep birlikte ortak geleceğimize odaklanmalı, vaktimizi ve enerjimizi bu doğrultuda seferber etmeliyiz. Tarihimizi bir kavga, ayrışma, öfke alanı olmaktan çıkartıp, Türkiye Yüzyılı'na heyecanla, kararlılıkla bakabildiğimiz ölçüde bu millete olan sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirebiliriz.

"EVLATLARIMIZI REFAH SEVİYESİNE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Türkiye Yüzyılı ile evlatlarımızı nesillerin özlemi olan güvenlik ve refah seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu mücadeleyi 85 milyon hep birlikte yürüterek, tüm dost, kardeş, mazlum, insanlıkla el ele vererek başarıya ulaştırabileceğimize inanıyorum. Ülkemizin ve milletimizin üzerinde karanlık hesaplar yapan emperyalist yapılara karşı aynı mücadeleyi tek vücut, tek yürek olarak vermek mecburiyetindeyiz. Hala milli iradenin gücü yerine emperyalistlerin inayetine bel bağlamak tarihten ders almamak demektir."

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haberi verdi! İşte 2023 yılı kredi ve burs miktarları... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca öğrenciyi sevindirecek haberi verdi! İşte 2023 yılı kredi ve burs miktarları... - Son Dakika
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