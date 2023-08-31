Son Dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adı Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli - Son Dakika

Son Dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adı Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli

Son Güncelleme: 31.08.2023 14:52

Son dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adı Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli.

Memur ve memur emeklisinin zammı için pazarlık masasında anlaşma sağlanmayınca Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlamıştı. Bugün 5. toplantısını gerçekleştiren kurul, kamu çalışanlarına 2024'te yüzde 15+10, 2025'te ise yüzde 6+5 zam verilmesini kararlaştırdı. Ancak 2 yıl için toplamda yüzde 110 zam isteyen memurlar, kararın hükümetin 2. teklifiyle aynı olmasını eleştirdi. Duruma tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakemin hükümetin teklifini oylayıp geçmiş olması Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun aslında adının Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değiştirilmesini teyit ediyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Ali Yalçın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adı Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Memur-Sen'den memur ve emekliye yapılan zamma ilk tepki: Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun adı Kamu İşvereni Hakem Kurulu olarak değişmeli - Son Dakika
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