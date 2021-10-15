Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

6 bin lira maaş veriyorlar ama kimse başvurmuyor! Siparişler mecburen iptal ediliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık." diyen Kavcıoğlu, görevden almalara da değindi. Bu konuda ilk kez konuşan Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası ülkemizin en güzide kurumlarından birisidir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade etmek isterim. Merkez Bankası güçlüdür. Kendi para politikası kurulu ile almaktadır. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Bunları anlattık kendilerine. Onlar da sağ olsun dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

"BİR SIKINTI VARMIŞ GİBİ ANLATILMASI TCMB'Yİ YIPRATIYOR"

Görev değişikliği bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. Merkez Bankasının bütün rakamları açıktır. Bunlar üzerinden spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verecektir.

FAİZ İNDİRİMİ

TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Biz PPK olarak bu hafta tamamen 21'ine kadar teknik ekiple çalışacağız, verileri, gelişmeleri analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz.

GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Kendi içimizde tartışıyoruz, doğal. Bir karar açıklıyoruz. Bu Merkez Bankası'nın kararı. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. Bunun altında bir şey aramak doğru değil. Süreç içinde gelişen bir görev değişimidir.

"21'İNDE ÜLKEMİZ İÇİN EN HAYIRLI KARARI VERECEĞİZ"

Üzerimize sorumluluk düşüyorsa gereğini yerine getiririz. Gelişmelere tek bir bakış açısıyla bakmak doğru değil. 21'inde ülkemiz için en hayırlı karar neyse en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"ORTALAMANIN ÜZERİNDE BİR REZERV NOKTASINA GELDİK"

Rezerv tanımı diye kullanılıyor. Ne olduğu açık. Bizim rezervlerimiz de bu tanıma uygundur. 125 milyar Dolar, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. Bu Türkiye açısından çok önemli. Eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na da izah ettik, onlar da makul karşıladılar.