Üye Girişi
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi - Son Dakika

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

15.10.2021 17:16

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşme sonrası Merkez Bankası'ndaki 3 üst düzey görevden almayla ilgili ilk kez konuştu. Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha önceki eleştirilerine yönelik açıklamalar yaptık." diyen Kavcıoğlu, görevden almalara da değindi. Bu konuda ilk kez konuşan Kavcıoğlu, "Bir kısmı bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi" dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Merkez Bankası ülkemizin en güzide kurumlarından birisidir. Merkez Bankası'nı yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü ifade etmek isterim. Merkez Bankası güçlüdür. Kendi para politikası kurulu ile almaktadır. Rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir. Bunları anlattık kendilerine. Onlar da sağ olsun dinlediler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Ben tekrar kendilerine teşekkür ediyorum.

"BİR SIKINTI VARMIŞ GİBİ ANLATILMASI TCMB'Yİ YIPRATIYOR"

Görev değişikliği bir kısmı arkadaşların kendi tercihi, bir kısmı bizim tercihimiz. Bir sıkıntı varmış gibi anlatılması TCMB'yi yıpratıyor. Bu tür spekülasyonlara gerek yok. Merkez Bankasının bütün rakamları açıktır. Bunlar üzerinden spekülasyon yapmak bu ülkeye zarar verecektir.

FAİZ İNDİRİMİ

TCMB yıllardır faiz indirip arttırıyor. Bu arkadaşlar yıllardır burada görev yapıyorlar. Bir şey çıkarmak adına bu tür yorumlar doğru değil. Biz PPK olarak bu hafta tamamen 21'ine kadar teknik ekiple çalışacağız, verileri, gelişmeleri analiz ederek 21'inde bir karar vereceğiz.

GÖREV DEĞİŞİMLERİ

Kendi içimizde tartışıyoruz, doğal. Bir karar açıklıyoruz. Bu Merkez Bankası'nın kararı. Bugüne kadar pek çok arkadaş görevden ayrıldı, bundan sonra da ayrılabilir. Bunun altında bir şey aramak doğru değil. Süreç içinde gelişen bir görev değişimidir.

"21'İNDE ÜLKEMİZ İÇİN EN HAYIRLI KARARI VERECEĞİZ"

Üzerimize sorumluluk düşüyorsa gereğini yerine getiririz. Gelişmelere tek bir bakış açısıyla bakmak doğru değil. 21'inde ülkemiz için en hayırlı karar neyse en doğru kararı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

"ORTALAMANIN ÜZERİNDE BİR REZERV NOKTASINA GELDİK"

Rezerv tanımı diye kullanılıyor. Ne olduğu açık. Bizim rezervlerimiz de bu tanıma uygundur. 125 milyar Dolar, ortalamanın üzerinde bir rezerv noktasına geldik. Bu Türkiye açısından çok önemli. Eksiye düşürmek için her şeyi çıkıyorlar. Dünyada böyle bir tanımlama yok. Sayın Kılıçdaroğlu'na da izah ettik, onlar da makul karşıladılar.

Merkez Bankası, CHP, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
500

Son Dakika

Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı 17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı 17:10 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı 16:52 İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var 16:27 Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin 15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı 14:32 Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Son Dakika Haberleri
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı
17:10 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
17:06 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
16:43 Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti
16:27 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "siyasi cinayet" iddiasıyla ilgili yorum: Yargıya müracaat ettik
Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor         
17:37
AK Partili eski vekil doğalgaz için AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı         
17:13
Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik         
17:07
Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti Beşiktaş cephesi çok sinirlenecek! Fatih Terim, Kaan Ayhan transferi için atağa geçti         
16:43
Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım         
16:17
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz         
14:54
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti Serel Yereli, mavi mayosuyla takipçilerini mest etti         
23:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 17:43:29. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement