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Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı

17.12.2021 11:36

Son dakika: Son dönemde döviz kurundaki artış sonrası piyasada neredeyse sıfır otomobil kalmadı. Galericilerin, bayilerden otomobilleri alarak stokladıkları ve döviz kurundaki artıştan dolayı daha yüksek fiyatlara piyasaya sürdüğü öne sürülüyordu. Hatta geçen gün bir otomotiv bayine stokçuluk yaptığı için üst sınır olan 545 bin lira ceza kesilmişti. Stokçulara karşı harekete geçen Ankara Başsavcılığı, bayilerden aldığı araçları stoklayanlarla ilgili resen soruşturma başlattı.

Sıfır otomobilleri bayilerden toplayıp, fiyatları yükselterek satmaya çalışan şüpheliler için harekete geçildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden aldıkları yeni araçları stoklayanlarla ilgili fiyat artışını etkiledikleri iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

KARABÜK'TE OPERASYON BAŞLATILDI

Geçtiğimiz günlerde Karabük merkezli 50 ilde, "bayilerdeki araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri" gerekçesiyle 51 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

ANTALYA'DA ARAÇLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Antalya'nın Kepez ilçesindeki devlet hastanesinin karşısında sıralanmış araçlar da basına yansımıştı. Boş alanda çok sayıda aracın kullanım dışı bırakıldığı ve bu yolla araç fiyatlarının yükseltildiği öne sürülmüştü.

Son dakika: Otomobil stokçularıyla ilgili soruşturma başlatıldı

CUMHURBAŞKANI ÇOK SERT ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başta otomotiv sektörü olmak üzere diğer alanlarda stokçuluk yapanlara yönelik sert ifadeler kullanarak, şöyle demişti:

"Stokçuluk, Diyanet İşleri Başkanımın yanında bunu konuşmak bana düşmez ama bizim dinimizde haramdır, böyle bir şeye gidemezsiniz. Görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var her alanda. Otomotiv sektöründe bile stokçuluk var. Kapalı alanlara sıfır otomobiller depolanmak suretiyle yapıyorlar. Gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Ticari müeyyide çok düşük.

"MEHMET BEY'E HAZIRLIKLARINIZI YAPIN DEDİM"

Mehmet Bey'e de söyledim, 'Hazırlıklarınızı yapın', müeyyideyi onları rahatsız edecek noktaya çıkaralım ki ondan sonra yapabiliyorsa yapsın bakalım. Bedelini ağır ödeyecekler. Sen mi stokçuluk yapıyorsun, bedelini ağır ödeyeceksin. Hele hele gıdada bunu yapanlara buyur yoluna devam et diyemeyiz."

Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Başsavcılığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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