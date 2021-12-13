Son dakika! Sağlık Bakanlığı'na 20 bin sözleşmeli personel alım süreci başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa yapılacak personel alımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 20 bin sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini bildirdi.

Bakan Koca konu hakkında şunları söyledi:

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

DUYURULAR BAKANLIK VE ÖSYM'NİN SİTESİNDEN TAKİP EDİLECEK

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

MART AYINDA 20 BİNLİK ALIM DAHA YAPILACAK

40.000 kadro kapsamındaki 10.000 sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10.000 sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."