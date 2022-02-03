Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58

Okullar pazartesi günü açılacak mı? Öğrenci ve velilerin merak ettiği soru yanıt buldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %22,58 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta TÜFE aylık %11,10, yıllık %48,69 arttı. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise %22,58 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %22,58 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: %22,58

Zam bedeli: 225 lira

Zamlı kira bedeli: 1.225 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira