Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta TÜFE aylık %11,10, yıllık %48,69 arttı. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise %22,58 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %22,58 oldu.
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58 - Son Dakika Ekonomi