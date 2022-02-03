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Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58 - Son Dakika

Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58

03.02.2022 10:17

Son dakika: 2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Şubat 2022'de kira artış oranı yüzde 22,58.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.

KİRA ARTIŞ ORANI %22,58 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocakta TÜFE aylık %11,10, yıllık %48,69 arttı. Ocak ayında 12 aylık TÜFE ise %22,58 olarak gerçekleşti. Buna göre, şubat ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %22,58 oldu.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

  • Mevcut kira bedeli: 1.000 lira
  • Zam oranı: %22,58
  • Zam bedeli: 225 lira
  • Zamlı kira bedeli: 1.225 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira

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Son Dakika Ekonomi Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58 - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58 - Son Dakika
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