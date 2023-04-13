Kamu işçileri dikkat! Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu

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Hükümetin kamu işçisi için yaptığı zam teklifi belli oldu

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2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.

11 BİN 500 LİRALIK TABAN AYLIK TEKLİFİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.

"İŞÇİNİN RAZI OLMADIĞI RAKAMI İMZALAMAYIZ"

Atalay bu teklifin yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirterek "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" ifadelerini kullandı.

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