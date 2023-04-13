2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümetin zam teklifi belli oldu.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, hükümetin 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aylık zam teklifinin yüzde 30, taban aylık teklifinin ise 11 bin 500 lira olduğunu açıkladı.
Atalay bu teklifin yüzde 45 olan taleplerini karşılamadığını belirterek "İşçinin razı olmadığı rakamı imzalamayız" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Ekonomi › Kamu işçileri dikkat! Hükümetin maaş zammı teklifi belli oldu - Son Dakika