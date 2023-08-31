Son Dakika: Türkiye ekonomisi 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 3.8 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023'ün Nisan-Haziran dönemine denk gelen Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,8 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme yüzde 4 olarak gerçekleşmişti.

HANGİ SEKTÖR BÜYÜDÜ HANGİ SEKTÖR KÜÇÜLDÜ?

Yılın ikinci çeyreğinde en hızlı büyüyen sektör yüzde 6,6 ile diğer hizmet faaliyetleri oldu. Hizmetler yüzde 6,4, inşaat yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 5,1, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 4,9, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 1,3 ve tarım sektörü yüzde 1,2 büyüdü. Sanayi yüzde 2,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise yüzde 1,2 daraldı.

TÜKETİM YÜZDE 15,6 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı.

Mal ve hizmet ithalatı, ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,3 artarken ihracat yüzde 9 azaldı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyordu.

İLK ÇEYREKTE BÜYÜME YÜZDE 4

Türkiye ekonomisi 2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 büyüme gösterdi. Böylece Türkiye, yılın ilk çeyreğinde kaydettiği büyüme oranıyla Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri içinde en yüksek oranda büyüyen ikinci, G20'de de üçüncü ülke oldu.