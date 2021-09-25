Son dakika haberi! Yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060746 1,59 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,107727 1,49 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,06326 1,41 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,046915 1,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062213 1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024627 0,75 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020688 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066819 1,41 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,058611 1,40 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,03112 0,93 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038144 0,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120862 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,025399 2,70 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,027486 2,02 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,01651 1,96 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,085528 1,63 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039853 1,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033352 2,20 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016410 0,84 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029938 0,48 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033230 0,47 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028349 0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052962 2,02 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053156 1,88 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048381 1,84 VEM Altın Katılım EYF 0,055217 1,83 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,054874 1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035482 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,080439 0,34 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026377 0,34 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,080221 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,075723 0,33 Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028237 -0,37 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081294 -0,30 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021717 -0,16 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047947 -0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057230 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010450 -0,67 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010832 -0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010983 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067511 -1,63 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066056 -1,44 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035433 -1,44 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,105030 -1,31 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060480 -1,31 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,019038 -0,92 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,034358 -0,78 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,017551 -0,69 VEM Dinamik Değişken EYF 0,076111 -0,68 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025900 -0,67 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009565 -1,06 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049412 -0,87 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026606 -0,69 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038311 -0,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070302 -0,60 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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