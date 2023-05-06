Son gelen indirim haberleri vatandaşları memnun etse de bu kez benzin ve motorine zam geliyor - Son Dakika
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Son gelen indirim haberleri vatandaşları memnun etse de bu kez benzin ve motorine zam geliyor

06.05.2023 13:03

Art arda gelen indirimlerden sonra akaryakıtta yeni bir gelişme daha yaşandı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi sonrası pazartesi gece yarısından itibaren motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine ise 43 kuruş zam bekleniyor.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Ramazan Bayramı'nın ilk günü akaryakıta çifte indirim gelmiş ve benzinin litresi 1 lira 21 kuruş, motorinin 91 kuruş, 25 Nisan tarihinde ise motorinin litresi 47 kuruş düşmüştü. Bunun ardından akaryakıta bir indirim daha geldi ve motorinin fiyatı önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş geriledi.

İKİSİNE BİRDEN ZAM GELİYOR

Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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