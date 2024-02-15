Sony\'nin Nisan-Aralık dönemi net karı düştü

Ekonomi

Elektronik üreticisi Sony Group'un, nisan-aralık dönemi net karı yüzde 9,6 düşüşle 781,5 milyar yene (5,1 milyar dolar) geriledi.

Elektronik ve eğlence üreticisi Sony Group, açıklamasında, Nisan 2023- Aralık 2023 dönemi kapsamlı bilançoları ile tüm mali yıl hedeflerini duyurdu.

Buna göre firmanın nisan-aralık dönemi net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 düşerek 781,5 milyar yene (5,1 milyar dolar) geriledi.

Sony Group'un 9 aylık dönemde satış gelirleri ise yüzde 20,2 artışla 9,5 trilyon yene (63,1 milyar dolar) yükseldi.

Tüm mali yıl net kar hedefi yükseltildi

Firmanın Mart 2024 itibarıyla kapanış yapacak 2023 mali yılı net kar beklentisi, daha önce duyurulan 880 milyar yenden, 920 milyar yene (6,1 milyar dolar) yükseltildi.

Hedeflenen kar marjına döviz karşısında Japon yeninin yaşadığı değer kaybının olumlu yansıması bekleniyor.

Tüm mali yıl satış gelirleri hedefi, daha önce duyurulan 12,4 trilyon yenden 12,3 trilyon yene (81,7 milyar dolar) çekildi.

PlayStation 5 oyun konsolu için yıllık 25 milyon satış hedefi ise beklenen düşük seyreden yılbaşı dönemi satışları nedeniyle 21 milyona indirildi.