Sosyal Medya Kullanımı Artıyor

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, dünyada 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı olduğunu belirterek, "Geçen yıl sosyal medya dünyasına katılan 266 milyondan fazla yeni kullanıcı oldu. Bu veri aslında saniyede dünya genelinde 8,4 yeni kullanıcının sosyal medyaya katıldığını gösteriyor." dedi.

İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (ICANN) 81. Yıllık Genel Toplantısı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Toplantının açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Sayan, dijitalleşmenin ve internetin geldiği son noktaya ilişkin bilgiler vererek, internetin ticaretten sağlığa kadar akla gelmeyecek fırsatları sunduğunu söyledi.

Türkiye'de fiber internet abone sayısının 7 milyonu geçtiğini dile getiren Sayan, "Yıllık yüzde 20'den fazla artış oranları görüyoruz. Bugünün toplantısında da biliyoruz ki internet altyapısı, DNS, IP adresleri artık hayatımızda fazla önem arz ediyor." şeklinde konuştu.

Sayan, BTK bünyesindeki TRABİS (.TR Ağ Bilgi) aracılığıyla alan adlarını yönettiklerini kaydederek, yasal düzenlemelerle alan adlarını güvence altına aldıklarını, transfer süreçlerini hızlandırdıklarını, istismarların önüne geçmek için gerekli çalışmaları yaptıklarını anlattı.

".tr" alan adlarının artmaya devam edeceğini ve alan adı tahsisi noktasında Türkiye'nin hak ettiği noktaya geleceğini dile getiren Sayan, bu alandaki düzenlemelere devam edeceklerini söyledi.

Sayan, siber güvenlikle ilgili hayata geçirdikleri düzenlemelerden bahsederek, "Vatandaşlarımızın siber ortamda güvenliğini sağlayabilmek ve dijital egemenliğimizi güvence altına almaya kendimizi adamış durumdayız." ifadesini kullandı.

"Günümüzde 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, istatistiklere göre internet ve sosyal medya kullanımının her geçen gün arttığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyada 5 milyardan fazla sosyal medya kullanıcısı var günümüzde. Geçen yıl sosyal medya dünyasına katılan 266 milyondan fazla yeni kullanıcı oldu. Bu veri aslında saniyede dünya genelinde 8,4 yeni kullanıcının sosyal medyaya katıldığını gösteriyor. Dünya genelinde bakıldığında bu aslında Türkiye'de iki katına bile çıkıyor. Dünya genelinde en çok kullanım yaş aralığının 16-24 arasında olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada ve internette geçirdiğimiz süre son yıllarda iki katına çıktı."

Sayan, artan internet kullanımına karşın siber olumsuzluklara karşı aldıkları önlemlerden bahsederek, ICANN yetkililerine bugünkü etkinliğin Türkiye'de düzenlenmesi dolayısıyla teşekkür etti.

".tr' uzantılı alan adı 1,3 milyona yaklaştı"

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da BTK'nin faaliyetlerinden bahsederek, 1991'den itibaren Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılan ".tr" uzantılı alan adlarının tahsisine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi yetkisinin 2010'da BTK'ye devredildiğini anımsattı.

ODTÜ ve BTK'nin ICANN'e devir onayı için yaptığı ortak başvurunun 2019'da onaylanmasının ardından bu görev kapsamında BTK bünyesinde TRABİS'in (.TR Ağ Bilgi Sistemi) kurulduğunu ve 2022'de faaliyete geçtiğini anlatan Karagözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın desteklediği politikalar kapsamında 19 kayıt kuruluşuna alan adı işlemlerini kolaylaştırma yetkisi verdik. TRABİS öncesinde yaklaşık 450 bin kayıtlı .tr alan adı vardı. TRABİS'in 14 Eylül 2022'de faaliyete geçmesinden bu yana bu sayı 1,3 milyona yaklaştı. Önümüzdeki dönemde rakamın katlanarak artacağını öngörüyoruz. BTK olarak internet altyapısının kritik öneminin bilinciyle çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Alan adı tahsislerini 'ilk gelen ilk hizmet' ilkesini izleyerek çevrim içi belgelendirmeye gerek kalmadan .tr alan adı tahsislerine izin vererek basitleştirmeyi ve alan adı sayısını artırmayı amaçladık."

"400'den fazla alan adı uyuşmazlığı çözüldü"

Ömer Abdullah Karagözoğlu, alan adı uyuşmazlıklarının çözümü için alternatif bir mekanizma oluşturarak hakemler veya tahkim kurulu aracılığıyla hızlı bir şekilde çözümünün sağlandığını belirterek, "TRABİS'in faaliyete geçmesinden bu yana yaklaşık iki yılda üç yetkili uyuşmazlık çözüm hizmet sağlayıcısı tarafından 400'den fazla uyuşmazlık çözüldü." diye konuştu.

BTK'nin amaçlarından ve hedeflerinden bahseden Karagözoğlu, "Gelecekte amacımız BTK olarak olası sorunları en aza indirmek, tahsis süreçlerinin kolay ve güvenli olmasını sağlamak, ücretleri makul seviyelerde tutmak ve .tr alan adı sayısını artırarak küresel erişime ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Karagözoğlu, dijital dünyanın sunduğu fırsatları değerlendirirken beraberinde getirdiği riskler nedeniyle dijital güvenliğe de öncelik verdiklerini kaydederek, bu alanda hayata geçirdikleri projelerden ve aldıkları önlemleri de anlattı.