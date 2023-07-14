Sosyal medyada al-sat hilesi yapan kişiye 300 bin TL ceza - Son Dakika
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Sosyal medyada al-sat hilesi yapan kişiye 300 bin TL ceza

14.07.2023 20:58

Bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı al-sat hilesi paylaşımı Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, videoyu çeken kişiye 300 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Ayrıca, kişinin 2022 ve 2023 yılları arasında 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden eylemlere karşı denetimlerini sürdüreceğini belirtti.

Bir sosyal medya kullanıcının "al-sat" olarak bilinen araç ticaretine ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki çekti. Yaptığı hileleri anlatarak 135 bin lira kar ettiğini iddia eden gencin videosu hakkında Ticaret Bakanlığı da harekete geçti.

300 BİN TL CEZA KESİLDİ

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, videoyu çeken M.M. isimli şahsa 300 bin TL idari para cezası kesildiğini duyurdu. Öte yandan M.M'nin 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİR SENEDE 17 ADET TAŞIT SATMIŞ

Gürcan'ın açıklaması şu şekilde: "Sosyal medya platformlarında taşıt satışına ilişkin video yayımlayan M.M. isimli şahsın kimlik bilgileri yapılan incelemeler sonucu belirlenmiştir. 2022 ve 2023 yılları arasında toplam 17 adet taşıt satışı gerçekleştirdiği Bakanlığımız İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Bilgi Sistemi kayıtlarından tespit edilmiş olup, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal ettiği anlaşılmıştır. Ayrıca anılan şahsın fiyatı sahte alıcılarla yükselterek alıcıyı aldattığı tespit edilmiştir.

PARA CEZASI ÜST SINIRDAN KESİLDİ

Bu kapsamda, bahsi geçen şahıs hakkında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında İç Ticaret Genel Müdürlüğümüzce idari para cezası üst sınırı olan 300 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 2022 ve 2023 yıllarındaki tüm satışlarının vergi ziyaı açısından incelenmesi amacıyla, bahsi geçen şahsın 2022 ve 2023 yıllarındaki taşıt alım satım bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığıyla paylaşılacaktır.

DENETİMLER SÜRDÜRÜLECEK

Ticaret Bakanlığı olarak spekülatif ve aldatıcı eylemlerle tüketicilerimizi mağdur eden kişi ve kuruluşlara geçit vermeyecek, haksız kazanç sağlama girişimleri ve haksız ticari uygulamaları önlemeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Al-sat videosuyla araç satışının hilelerini anlatan şahsa 300 bin TL ceza kesildi
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3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sosyal medyada al-sat hilesi yapan kişiye 300 bin TL ceza - Son Dakika


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20:38 Al-sat videosuyla araç satışının hilelerini anlatan şahsa 300 bin TL ceza kesildi
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SON DAKİKA: Sosyal medyada al-sat hilesi yapan kişiye 300 bin TL ceza - Son Dakika
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