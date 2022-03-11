Soydan: "Şuan için zirai don yok ancak risk devam ediyor" - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası fındıkta zirai don tehlikesinin olmadığını ancak ilerleyen günler için tehlikenin devam ettiğini söyledi.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde günlerdir devam eden kar yağışı, gece saatlerinden itibaren sahil kesimlerinde de etkili olmaya başladı. Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da üreticiler zirai don tehlikesine karşı tedirgin olurken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, mevsim normallerinde etkili olan kar yağışının şuan için tehlike oluşturmadığını ancak ilerleyen günler için tehlikenin devam ettiğini söyledi.

"Şuan yağan kar fındık ve toprak için faydalı"

Soydan, etkili olan kar yağışının şuan faydalı olduğunu ifade ederek, "Bölgemizin en önemli geçim kaynağı fındık ve bu aylarda da fındıkta gerçekten kış şartları nasıl geçecek? Diye üreticilerimiz tereddüt içerisindeler. İki gündür bölgemizde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı var, bugün itibariyle sahil kesime kadar kar yağışı indi. Şuanda orta ve yüksek kesimlerde ciddi bir kar var. Şu anda yağan kar, mevsim normalleri kapsamında olduğundan dolayı henüz risk görünmüyor. Bugün itibarıyla bir zirai don riski yok hatta fındık bahçeleri ve toprak için faydalı" dedi.

"Risk devam ediyor"

Özellikle sahil kesimlerinde birçok noktada fındık tomurcuklarında yaprakların patladığını ve ilerleyen süreç için riskin devam ettiğini ifade eden Arslan Soydan, "Risk devam ediyor. Çünkü geçmiş yıllara bakıldığında bu aylarda önemli düzeyde zirai don olayını yaşadık ama şuan için risk görünmüyor. Üreticilerimiz de ilerleyen günler için yine tereddüt içerisindeler. Daha önceden de uyardığımız gibi sigorta yaptıran üreticilerimizin, sigorta yaptırdıkları acentelere bilgi vermeleri önemli" ifadelerini kullandı.

Arslan Soydan, zirai don durumunda sigorta yaptıran üreticilerin acenteleri ile görüşmesi gerektiğini ve sigortası olmayan üreticilerin ise bireysel tedbirler alması gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Önümüzdeki günlerde bir zirai don olayı ile karşı karşıya kalırsak, üreticilerimizin burada ferdi çalışmaları da olabilir. Bazı üreticilerimiz bahçelerindeki zirai don riskini azaltmak ve hava sirkülasyonunu değiştirmek için dumanlama sistemi yaparak, lastik ve saman yakarak, en azından zirai don zararını aşağıya indiriyor. Zararın boyutlarını aşağıya indirmek için bu tür çalışmalar yapılabilir." - ORDU