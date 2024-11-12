Spot Doğal Gaz Fiyatları Artışta

Ekonomi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 181 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 517 bin 8 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 669 bin 451 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 181 lira 74 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 957 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 790 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 572 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 189 milyon 414 bin 40 metreküp doğal gaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 190 milyon 735 bin 259 metreküp olarak kayıtlara geçti.