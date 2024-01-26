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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 552 Lira Oldu - Son Dakika
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Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 552 Lira Oldu

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 552 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 507 bin 427 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 55 bin 525 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 552 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 468 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 129 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 974 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 254 milyon 418 bin 817 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 252 milyon 775 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 552 Lira Oldu
26.01.2024 - 14:53,  Güncelleme: 14:54
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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 552 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 28 milyon 507 bin 427 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 18 milyon 55 bin 525 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 11 bin 552 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 468 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 129 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 974 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 254 milyon 418 bin 817 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 252 milyon 775 bin 684 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 552 Lira Oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 11 Bin 552 Lira Oldu - Son Dakika
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