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Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak - Son Dakika

Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak

Bu yıl 800 kişiyi işten çıkaran dünyaca ünlü dijital müzik platformu şirketi Spotify, 1.500 kişinin daha işine son verecek.

04.12.2023 - 17:13,  Güncelleme: 17:17
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Merkezi İsveç'te bulunan müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, artan maliyetler nedeniyle bir yılda üçüncü kez işçi çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Şirket bu sefer 1.500 kişinin işine sona verecek.

Spotify'ın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Daniel Ek'in çalışanlarla paylaştığı mesaj, şirketin internet sitesinde yayımlandı. Mesajda ekonomik büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını ve artan faiz oranlarının finansa erişimi daha pahalı hale getirdiğini belirten Ek, Spotify'in bu gerçeklerden kaçamayacağını vurguladı.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 17'Sİ İLE YOLLAR AYRILACAK

Ek, "Çoğu ölçüme göre daha üretkeniz ancak daha az verimliyiz. İkisi de olmalıyız." diyerek, bu kapsamda, çalışanların yaklaşık yüzde 17'si ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

1.500 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Geçen yılın sonunda, Stockholm merkezli şirketin yaklaşık 8 bin 400 çalışanı vardı. Şirket, bu yıl içinde iki dalgada 800 çalışanın işine son vermişti. Ek'in son kararı, yaklaşık 1.500 kişinin daha işten çıkarılacağı anlamına geliyor.

Kaynak: AA

Daniel Ek, Spotify, İsveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spotify 1500 kişiyi daha işten çıkaracak - Son Dakika
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