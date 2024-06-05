St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı

Rusya'nın Davos'u olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF), 27'nci kez düzenleniyor. 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katıldığı forum, dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösteriliyor. Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan yetkililerin yoğun ilgi gösterdiği forumda, 17 binden fazla kişi temsil ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra diğer ülkelerin devlet başkanları da foruma katılacak. Forumda, Putin'in gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı ana oturum ise 7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

05.06.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ST. " Rusya'nın Davos'u" olarak bilinen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) 27'ncisi, 130 ülkeden üst düzey hükümet ve şirket yetkililerinin katılımıyla başladı.

Dünyanın önde gelen ekonomi forumları arasında gösterilen SPIEF, 1997'den bu yana her yıl St. Petersburg'da düzenleniyor.

Asya, Afrika ve Orta Doğu'dan yetkililer, Ukrayna Savaşı öncesinde Batılı siyasetçi ve üst düzey yöneticilerin yoğun ilgi gösterdiği forumun ana ziyaretçileri konumuna geldi.

Rus hükümeti ve şirketlerin üst düzey yetkililerinin de dahil olduğu 17 binden fazla kişinin katıldığı forumda, 136 ülkeden temsilci yer alıyor.

Foruma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa da katılacak.

SPIEF'te, Putin'in gündemdeki çok sayıda konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı "ana oturum" ise 7 Haziran'da düzenlenecek.

Rusya ile katılımcı ülkeler arasında önemli ekonomik ve ticari anlaşmaların da imzalanması beklenen forum 8 Haziran'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Petersburg, Orta Doğu, Hükümet, Ekonomi, Afrika, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:47 Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek Fenerbahçe, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya sezonluk 10.5 milyon euro ödeyecek
14:44 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga Ahmet Türk’ün sözleri sonrası ortalık karıştı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
14:28 AYM’nin iptal kararı ne anlama geliyor Olan biteni CHP’li Ocaklı’ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı AYM'nin iptal kararı ne anlama geliyor? Olan biteni CHP'li Ocaklı'ya sorduk, ses getirecek bir iddia ortaya attı
13:47 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış’a 19 yıl 6 ay hapis cezası Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Akış'a 19 yıl 6 ay hapis cezası
12:18 Sürpriz buluşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek
14:04 İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya maçında sakatlanan Ozan Kabak, EURO 2024 kadrosundan çıkarıldı
13:52 TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: Gelir adaleti bozuldu, vergi düzenlemesi yapılmalı
13:51 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a zeytin dalı: Onursal başkan olsun Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a zeytin dalı: Onursal başkan olsun
13:44 Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü Bakan Mehmet Şimşek: Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü
13:39 Konya’da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti Konya'da Kadın Apartman Bahçesinde Ölü Bulundu, Kız Kardeşi de İntihar Etti
12:59 Menajerini tehdit ettiği için yargılanan Kemal Doğulu ifade verdi: Onun yüzünden tefeciler kafama silah dayadığı için yaptım Menajerini tehdit ettiği için yargılanan Kemal Doğulu ifade verdi: Onun yüzünden tefeciler kafama silah dayadığı için yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 15:14:54. #1.12#
SON DAKİKA: St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement