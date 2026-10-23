Star Legend 300 yolcu ve 203 personelle Muğla Bodrum\'a demir attı

Star Legend 300 yolcu ve 203 personelle Muğla Bodrum'a demir attıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahama bayraklı Star Legend, Kuşadası Limanı'ndan 300 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gelerek limana demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide 203 personel de var; gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Bahama bayraklı lüks kruvaziyer "Star Legend", 300 yolcusuyla Bodrum'u ziyaret etti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kruvaziyer turizmi devam ediyor. Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a gelen 159 metre uzunluğundaki butik yolcu gemisi, limana demir attı. Ağırlıklı olarak Amerikalı turistlerin bulunduğu gemide, 300 yolcu ile 203 personel yer alıyor.
"Star Legend", akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?