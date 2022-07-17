Stellantis Grubu, MEA Bölge Yetenek Yönetimi Ayça Furth'a emanet etti - Son Dakika
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Stellantis Grubu, MEA Bölge Yetenek Yönetimi Ayça Furth'a emanet etti

17.07.2022 16:31
Stellantis Grubu, MEA Bölge Yetenek Yönetimi Ayça Furth'a emanet etti

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, toplamda 6 bölgesinden biri olan Orta Doğu ve Afrika bölgesinde (MEA) İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi stratejisini Stellantis Türkiye'nin CCO'su Ayça Furth'a emanet etti.

Dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, toplamda 6 bölgesinden biri olan Orta Doğu ve Afrika bölgesinde (MEA) İnsan Kaynakları Yetenek Yönetimi stratejisini Stellantis Türkiye'nin CCO'su Ayça Furth'a emanet etti.

Stellantis açıklamasına göre, sorumluluk alanları daha da genişletilen Stellantis Türkiye'nin CCO'su Ayça Furth, MEA bölgesindeki insan kaynakları ve yetenek yönetimi stratejilerinden de sorumlu olacak.

Furth, grup çatısı altında MEA bölgesinde görev alan çalışanların değişen iş gücü ve iş yapış alışkanlıklarına paralel olarak ölçümlenmesi, değerlendirilmesi ve yeniden şekillenmesi süreçlerini yürütecek. Bu kapsamda, bölgenin sürdürülebilir iş gücü stratejisinin oluşturulması da sorumlulukları arasında olacak.

"Hedef MEA bölgesini, Stellantis dünyası için bir yetenek havuzuna dönüştürmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Türkiye'nin CCO'su Ayça Furth, MEA bölgesinin, Stellantis dünyası için çeşitlilik açısından adeta bir yetenek havuzu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bölge içinde yetenek yönetimini stratejik bir bakış açısıyla tekrar şekillendirirken, diğer yandan da geleceğin yetkinliklerini baz alarak, dışarıda yetenek havuzunu oluşturmak önümüzdeki dönem öncelikli başlıklar olacak. Aslında piyasada klasik anlamda işe alım olarak konumlanan yetenek yönetimi, gerçek bir 'Yetenek Avcılığı' kavramı ile tekrar şekilleniyor. Sadece işe alımı değil, yeteneğin iklimini ve adaptasyonunu da planlayan gerçek bir 'Yetenek Yönetimi' bakış açısından bahsediyorum."

Grup çatısı altında MEA'nın çok büyük ve önemli bir bölge olduğunu aktaran Furth, bu derece kıymetli göreve bir Türk'ün getirilmesinin gurur verici olduğunu belirtti.

Furth, süreçte önemli aşamalardan birinin MEA bölgesinde ihtiyaçları olan iş yapış ile doğru yeteneği bir arada yapılandırmak olacağını vurgulayarak, "İkincisi ise şirketin insan kaynakları özelindeki stratejilerini kapsayan uzun vadeli bir plan oluşturmak. Özellikle beyaz yakalı personelin, altın yakalı bağımsız/yenilikçi iş gücüne dönüşmesi konusunda kalıcı ve geleceği doğru okuyan stratejiler oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Yarattığımız iş iklimi dünyaya örnek oldu"

Ayça Furth, Stellantis Türkiye'nin benimsediği insan kaynakları politikaları ile önemli global başarılara imza attığını ve örnek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Stellantis Türkiye olarak yaptığımız tüm uygulamalar başarılı oldu ve bu başarılar globalde de oldukça pozitif çınladı. İnsan kaynağını işin doğalından ve iş yapış kültüründen ayrı ve kopuk yönetmek imkansız. Keza işi de bireyin yetkinlik ve gücünden farklı görmek olamaz. Stellantis Türkiye olarak başarımızın ardında bu iki önemli farkındalığı, bireyi ve bireyin gönüllü iş yapış yaklaşımını merkeze koyarak yapılandırmış olmamızın katkısı şüphe götürmez. Bu da bireyin ihtiyaçlarını fark eden, çalışanın ve kurumun değerlerini bir ortak paydada değerleyen bir perspektif demek.

Yeteneklerimizin ve onların ihtiyaçlarını anladığımızın en güçlü söylemi olan ve ofisleri evlere taşıma sürecimizin temelindeki değişimi anlatan 'beyaz yakalının özgürlük manifestosu' tanımımız artık Stellantis Grubu tarafından da global olarak kabul gördü. Yeni iş yapış şekli ve iş gücünün kendini konumladığı bakış açısı yani 'Manifesto' tanımı artık grup içerisinde iç iletişimde de kullanılmaya başlandı. Bütün bunlar, Stellantis Türkiye olarak bizim başarımız. Stellantis Türkiye olarak; izlediğimiz insan kaynakları politikamız, pek çok yerli ve yabancı kuruma da ilham verdi. Bu kapsamda MEA bölgesindeki yetenek yönetimi sürecinin Türkiye'den yürütülecek olması da aslında bu başarılarımızın bir sonucudur. Bu görevi de layığıyla yerine getirip Türkiye'yi Stellantis dünyasında en iyi şekilde temsil etmekten mutlu olacağım."

Oluşturdukları başarılı insan kaynağı ikliminin değer ve önemine dikkati çeken Furth, "Stellantis Türkiye olarak son 2-3 yıldır Türkiye'de ciddi anlamda bir yetenek avı yapıyoruz. Bunu da otomotiv sektöründen bağımsız olarak gerçekleştiriyoruz. Yarattığımız iş iklimi son derece değerli. Çünkü yeteneği fark eden, çalışana değer veren ve aynı zamanda dünyaya örnek olan bir çalışma iklimimiz var. Bu nedenle her sektörden profesyonelleri şirketimizde çalışmak konusunda heyecanlandıran bir kurumuz. Bu bağlamda da otomotivde örneğimiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Orta Doğu, Türkiye, Afrika, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis Grubu, MEA Bölge Yetenek Yönetimi Ayça Furth'a emanet etti - Son Dakika

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