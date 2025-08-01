Stellantis'in 2025 İlk Yarısı: 74,3 Milyar Avro Gelir - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis'in 2025 İlk Yarısı: 74,3 Milyar Avro Gelir

01.08.2025 16:19
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Stellantis, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki düşüşe rağmen 2025'in ilk yarısında 74,3 milyar avro gelir elde etti.

Stellantis, 2025'in ilk yarısında 74,3 milyar avro net gelir elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis, yılın ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçları paylaştı.

Buna göre şirket, söz konusu dönemde Kuzey Amerika ve genişletilmiş Avrupa bölgelerinde yaşanan performans düşüşünün de etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerinde yüzde 13'lük bir düşüş yaşadı. Güney Amerika'daki büyüme ise düşüşün bir kısmını dengeledi.

Stellantis'in yılın ilk yarısındaki düzeltilmiş faaliyet geliri (AOI) 0,5 milyar avro olarak gerçekleşirken, AOI marjı yüzde 0,7 oldu.

Şirketin endüstriyel serbest nakit akışı 3 milyar avroya ulaştı ve 30 Haziran itibarıyla toplam endüstriyel likiditesi 47,2 milyar avro düzeyinde gerçekleşti. Şirket, bu oranla net gelire kıyasla hedeflenen seviyeyi aştı.

Stellantis'in toplam stok seviyesi ise 1,2 milyon adetle geçen yılın sonuna göre az da olsa artış gösterdi. Yeni ürün tanıtımları ve sevkiyatlardaki yüzde 5'lik artış da finansal verilere destek sağladı. Böylece Stellantis, yılın ilk yarısında 74,3 milyar avro net gelir elde etti.

Şirket, geçen yılın ikinci yarısına kıyasla sevkiyatlar, net gelir, AOI ve sanayi serbest nakit akışındaki artışla büyüme eğilimini sürdürdü. Stellantis, bu yılın ikinci yarısında kademeli iyileşmenin devam etmesini bekliyor.

Yeni ürünlerle büyüme hız kazandı

Şirket, 2025'in ilk yarısında Citroen C3 Aircross, Fiat Grande Panda, Opel/Vauxhall Frontera ve Ram ProMaster Cargo BEV gibi dört yeni modeli pazara sundu. Sevkiyatlar, 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 5 arttı. EU30 pazar payında 127 puanlık artış kaydedilirken, Kuzey Amerika'daki sipariş hacminin de ilerleyen dönemde finansal sonuçlara olumlu yansıması bekleniyor.

Stellantis, 2025 boyunca toplam 10 yeni modelin tanıtımını planlıyor. Yılın ikinci yarısında pazara sunulacak modeller arasında STLA Medium platformuna sahip Jeep Compass, Citroen C5 Aircross ve DS No: 8 yer alıyor. Şirket ayrıca, 2026 model Ram 1500'da 5,7 litrelik HEMI V-8 motorun geri döneceğini, hibrit Jeep Cherokee ve içten yanmalı Dodge Charger SIXPACK ile dört kapılı Charger Daytona'nın yeniden üretime alınacağını bildirdi.

Şirketin 2025'te net gümrük vergisi etkisinin yaklaşık 1,5 milyar avro olacağı, bunun 0,3 milyar avroluk kısmının yılın ilk yarısında gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Stellantis Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, şirketin zor bir dönemden geçtiğini ancak kademeli bir toparlanma sürecinin başladığını belirtti.

Filosa, "Özellikle çalışanlarımızın gücü, enerjisi ve fikirleri, ayrıca da şu anda piyasaya sunduğumuz harika yeni ürünlerimiz ile, Stellantis'te doğru olan her şeyden faydalanarak başaracağız. 2025 zorlu geçiyor, ancak aynı zamanda kademeli bir iyileşme yılı oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısını 2024'ün ikinci yarısıyla karşılaştıran Filosa, "Dış etkenlerin giderek zorlaştığı bir ortam olmasına rağmen hacimlerde, net gelirlerde ve faaliyet karında iyileşme belirtileri görülüyor. Yeni liderlik ekibimiz, zorluklar konusunda gerçekçi olmakla birlikte, karlı büyümeyi yeniden tesis etmek ve sonuçları önemli ölçüde iyileştirmek için gerekli zor kararları almaya devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA

Kuzey Amerika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis'in 2025 İlk Yarısı: 74,3 Milyar Avro Gelir - Son Dakika

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