Stellantis'ten Opel'e Ziyaret - Son Dakika
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Ekonomi

Stellantis'ten Opel'e Ziyaret

Stellantis\'ten Opel\'e Ziyaret

Stellantis üst yönetimi, Opel'in Almanya'daki tesislerini ziyaret ederek taahhütlerini yineledi.

29.12.2024 15:17
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Stellantis üst yönetiminin, Alman otomobil üreticisi Opel'in Rüsselsheim'daki üretim tesislerini ziyaret ederek Almanya ve Opel'e olan taahhütlerini yineledikleri belirtildi.

Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel'in Rüsselsheim'daki üretim tesislerine Stellantis üst yönetimi tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Opel Üst Yöneticisi (CEO) ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl'in yer aldığı ziyarete Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann ile Stellantis İnsan Kaynakları Şefi ve Opel Automobile GmbH Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chereau katıldı.

Opel'in en çok satan modeli Astra ve kardeş marka DS Automobiles'in DS 4 modelinin üretildiği tesisi gezen Stellantis yöneticileri, Tasarım Merkezi'nde Opel'in gelecekteki ürün gamı hakkında bilgi aldı.

Ayrıca Adam Opel Haus'u ziyaret eden Elkann ve Chereau, grEEn-campus projesinin ilerleyişi, Stellantis'in gelecekteki Almanya merkezi ve Rüsselsheim'daki Mainzer Straße'de bulunan yeni küresel Opel merkezi hakkında da bilgi edindi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Opel ve Almanya'nın Stellantis için çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Elkann, "Yoğun bir endüstriyel dönüşüm yaşadığımız bugünlerde, Stellantis'in Almanya'daki operasyonlarına ve başta IG Metall olmak üzere önemli paydaşlarımız ve iş ortaklarımızla kaliteli diyaloglar geliştirmeye olan taahhüdümüzü yinelemek için Rüsselheim tesislerini ziyaret etmekten ötürü çok mutluyum. Bu işbirliği yaklaşımı, Almanya'daki herkese sürdürülebilirlik fırsatları getirmeye devam edecektir. Bunun ilk örneği ise Rüsselheim'da bulunan grEEn-campus projesinin inşasıdır." ifadelerini kullandı.

"Üretimde ve müşteri hizmetlerinde rekabet gücümüzü ve kalitemizi sürekli artırmalıyız"

Opel Denetleme Kurulu Başkanı Xavier Chereau da Almanya'da bulunan fabrikalarının verimli ve son teknoloji üretim tesislerine dönüşme hızının gerçekten etkileyici olduğunu dile getirerek, "Elbette üretimde ve müşteri hizmetlerinde rekabet gücümüzü ve kalitemizi sürekli artırmalıyız. Yapıcı ve güvenilir işbirliği için IG Metall ve çalışma konseyimize teşekkür etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Opel Üst Yöneticisi ve Stellantis Almanya Genel Müdürü Florian Huettl da otomotiv üretiminde 125 yıllık geleneği yansıtan Rüsselheim'ın, aynı zamanda yenilik ve ilerlemeyi de temsil ettiğini aktardı.

Geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayan Huettl, şunları kaydetti:

"Otomotiv sektörünün dönüşümünde öncü rol oynamaya ve heyecan verici modellerimizle müşterilerimizi şaşırtmaya devam edeceğiz. Opel olarak, istisnasız her modelde elektrikli seçeneğini sunan ilk Alman üreticiyiz. Çalışanlarımız ve tüm iş ortaklarımızla, stratejimizi inanarak ve odaklanarak uygulamaya devam ediyoruz. Geniş Stellantis marka portföyümüzle güçlü bir pazar konumuna sahibiz. Almanya pazarında toplamda ikinci, Almanya hafif ticari araç pazarında ise birinci sıradayız. Şirket içinde ve dışında işbirlikçi ortaklıklara odaklanarak tüm organizasyonu birlikte daha da geliştireceğiz. Almanya'da Stellantis için çalışan tek ekibiz. Opel Astra, Peugeot E-3008, Citroen e-C3 ve Fiat 500e gibi başarılı markalar ve modelleri sunan güçlü bir bayi ağına sahibiz."

Kaynak: AA

Otomobil, Almanya, Ekonomi, Üretim, Opel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Stellantis'ten Opel'e Ziyaret - Son Dakika

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