STK başkanlarından "23 Nisan" mesajı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 106. yılı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı"nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Baran, mesajında, TBMM'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, tam bağımsızlık meşalesini genç nesillere emanet etme kararlılığı ve güçlü vizyonunun göstergesi olduğunu belirten Baran, şöyle devam etti:

"'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla kurulan, millet egemenliğinin karargahı olan TBMM ve çocuklarımız, yarınlarımızın en güçlü teminatıdır. Başkentimizin iş dünyası temsilcileri olarak, çocuklarımızın, hayallerini katma değere dönüştüren, üretim, teknoloji ve inovasyonla ekonomiye yön veren güçlü girişimciler olarak yetişmesi için çalışıyoruz."

Baran, yapay zekadan yeşil ekonomiye kadar her alanda donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin, ülkenin küresel rekabette en üst sıralara taşıyacağını vurguladı.

"Son dönemde okullarda yaşanan olaylara ve dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaş ve çatışmalara da dikkati çeken Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların sadece bayram neşesiyle gülümsediği, savaşın ve şiddetin gölgesinden uzak, huzur dolu bir dünya temennisiyle, başta TBMM'nin ilk Başkanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

"Güçlü bir Türkiye'nin temeli, değerlerine sahip çıkan nesillerle mümkün"

TESK Genel Başkanı Palandöken de 23 Nisan 1920'nin millet iradesinin tecelli ettiği, bağımsızlığın ve demokrasinin temellerinin atıldığı en önemli dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizdi.

TBMM'nin açılmasıyla egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun tüm dünyaya ilan edildiğini, bu anlamlı günün çocuklara armağan edilmesiyle de geleceğe verilen değerin en güçlü şekilde ortaya koyulduğuna işaret eden Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çocuklarımız sadece yarının büyükleri değil, aynı zamanda bugünün de en kıymetli varlıklarıdır. Güçlü bir Türkiye'nin temeli, iyi yetişmiş, bilinçli, çalışkan ve değerlerine sahip çıkan nesillerle mümkündür. Esnaf ve sanatkar camiası olarak köklü Ahilik geleneğimizden aldığımız terbiye ile çocuklarımıza dürüstlüğü, emeğin kıymetini ve üretmenin önemini aktarmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı minnetle anıyor, milletimizin ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

"Çocuklarımızın güçlü bir Türkiye'de yaşamaları için çalışmak görevimizdir"

TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız da ulusal egemenliğin simgesi TBMM'nin açılışının, sadece kurtuluş mücadelesi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından birisi olduğunu bildirdi.

Ulusal egemenliğin millet iradesine dayandığını vurgulayan bu anlamlı günün çocuklara da armağan edilmesinin, geleceğe duyulan güvenin en güçlü ifadesi olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara verdiği değer, onların çağdaş, özgür ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi yönündeki inancını ortaya koymaktadır. Bu özel gün vesilesiyle, demokrasimizin temeli olan milli egemenliğin korunması ve geliştirilmesi sorumluluğunu hep birlikte taşımamız gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Çocuklarımızın daha aydınlık, daha adil ve daha güçlü bir Türkiye'de yaşamaları için çalışmak en önemli görevimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kurtuluş mücadelesi kahramanlarını saygı ve minnetle anıyorum."