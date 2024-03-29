Şubat Ayında İmalat Sanayisi İhracatta %94 Paya Sahip

Türkiye'nin şubat ayı ihracatında imalat sanayisinin payı yüzde 94, ithalatta ara mallarının payı yüzde 68,8 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle Genel Ticaret Sistemi kapsamında oluşturulan şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ekonomik faaliyetler incelendiğinde, ihracatta şubatta imalat sanayisinin payı yüzde 94, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,4 oldu.
Ocak-şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,5, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.
Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta şubatta ara mallarının payı yüzde 68,8, sermaye mallarının payı yüzde 15,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 olarak hesaplandı.
İthalatta, bu yılın ocak-şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 70,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.
Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada
Şubatta ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 722 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 332 milyon dolarla ABD, 1 milyar 158 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 73 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 66 milyon dolarla Birleşik Krallık izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.
Ocak-şubat döneminde ihracatta ilk sırayı 3 milyar 484 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 2 milyar 536 milyon dolarla ABD, 2 milyar 169 milyon dolarla Irak, 2 milyar 156 milyon dolarla İtalya ve 2 milyar 88 milyon dolarla Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'üne tekabül etti.
Şubatta ithalatta ise ilk sıra Rusya'nın oldu. Rusya'dan yapılan ithalatın tutarı 4 milyar 27 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi 3 milyar 434 milyon dolarla Çin, 2 milyar 218 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 543 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 337 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 45,1'ine denk geldi.
Ocak-şubat dönemindeki ithalatta da ilk sırayı 8 milyar 352 milyon dolarla Rusya aldı. Bu ülkeyi 6 milyar 327 milyon dolarla Çin, 4 milyar 135 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 739 milyon dolarla ABD, 2 milyar 730 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalatın, toplam ithalat içindeki payı yüzde 44,9 olarak hesaplandı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 2,1 ve ithalat yüzde 4,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise şubatta geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 10,2 artarken, ithalat yüzde 12,7 azalış gösterdi.
Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Şubatta bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçti.
Ocak-şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,5, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1 oldu.
Şubatta imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,6 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,5 olarak kaydedildi. Ocak-şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 77,6, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı ise yüzde 12,1 olarak kayıtlara geçti.
Özel Ticaret Sistemi verileri
Özel Ticaret Sistemi'ne göre ise şubatta ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 19 milyar 241 milyon dolara çıktı. İthalat yüzde 9 azalarak 26 milyar 298 milyon dolara geriledi.
Şubatta dış ticaret açığı yüzde 40,7 azalarak 11 milyar 895 milyon dolardan 7 milyar 57 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Şubat 2023'te yüzde 58,8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 73,2'ye yükseldi.
Özel ticaret sistemine göre ihracat ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artarak 37 milyar 174 milyon dolar, ithalat yüzde 15,9 azalarak 51 milyar 69 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Ocak-şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 47 azalarak 26 milyar 239 milyon dolardan 13 milyar 895 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023'ün ocak-şubat döneminde yüzde 56,8 iken 2024 yılının aynı döneminde yüzde 72,8'e yükseldi.
(Bitti)
Son Dakika › Ekonomi › Şubat Ayında İmalat Sanayisi İhracatta %94 Paya Sahip - Son Dakika
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