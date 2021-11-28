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Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek - Son Dakika

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

28.11.2021 08:30
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

Türkiye'nin ilk ve en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan Suluova TDİ Besi OSB, yeni genişleme ilave alanıyla birlikte Avrupa'nın devleri arasında yer alacak.

Türkiye'nin ilk ve en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan Suluova TDİ Besi OSB, yeni genişleme ilave alanıyla birlikte Avrupa'nın devleri arasında yer alacak.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hayvancılıkta üretim, kesim ve enerji alanında ekonomik döngünün tamamının karşılandığı 95 hektarlık alanda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Suluova Tarıma Dayalı İhtisas(TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme kararı verilen ilave alanıyla kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracağını açıkladı. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Suluova TDİ Besi OSB'deki özel sektörün işlettiği modern et entegre tesisinden Çin ve Ortadoğu ülkelerine ürün satışı yapıldığına değinen Vali Masatlı, "Burası Türkiye'nin en büyük besi organize sanayi bölgesi. Genişleme çalışmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çin ve Ortadoğu ülkelerine ürün gönderiliyor

31 besi, 3 sanayi parseli olmak üzere 10 bin büyükbaş hayvan yetiştirme kapasitesine sahip Suluova TDİ Besi OSB'de faaliyet gösteren modern et entegre tesisinin günlük ortalama 400 büyükbaş hayvan kesiminin yapılabilecek kapasiteye sahip olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Bu tesisimiz dünyanın en iyi tesislerinden bir tanesi. O tesisimizle de övünüyoruz. Çin ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere her tarafa buradan et gönderiyoruz" diye konuştu.

"Suluova'yı Türkiye'nin kırmızı et merkezlerinden biri haline dönüştürme yolundayız"

Suluova TDİ Besi OSB'de 63,5 hektarlık ilave alanda kısa sürede hayata geçmesi planlanan yatırımların faaliyete başlamasıyla birlikte büyükbaş hayvan varlığının 18 bine çıkarılmasının öngörüldüğüne değinen Masatlı, "Suluova'yı Türkiye'nin kırmızı et merkezlerinden biri haline dönüştürme yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Başta bize vizyon çizen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Atık gübreler 52 bin hanenin elektrik enerjisi karşılıyor, tarım arazilerinde kullanılıyor

Büyüklüğü ve etkinliğiyle dünya standartlarında üretimden kesime, atıkların enerjiye dönüştürülmesinden tarımsal gübre olarak kullanıma sunulmasına kadar ekonomik döngünün tamamının karşılandığı bölgedeki biyogaz tesisi Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Tesiste atık gübreler 2019 yılından bu yana elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. Bu yolla 52 bin hanenin elektrik enerjisi karşılanırken ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 580 bin dolar katkı sağlanıyor.

Ayrıca biyogaz tesisine bağlı gübre fabrikasıyla yetiştiricilerin en büyük sorunları olan gübresel atıkların değerlendirilmesi konusu da çözüme kavuşuyor. Böylece gübresel atıkların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılırken sıvı ve katı gübreye dönüştürülen bu atıklar tarım arazilerinde de kullanılarak önemli bir dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Üretim, kesim ve enerji gibi döngülerin yanında birde hayvan sağlığı merkezi bulunan Suluova TDİ Besi OSB'de aşılama, laboratuvar tetkikleri, hayvan kayıtları, büyükbaş hayvan ithalatı takipleri ve veteriner hizmetleri yerinde sunuluyor. Hayvan sağlığı ve hastalıkları, sürü yönetimi, hayvan bakım, besleme ve rasyon hazırlama gibi konularda teknik danışmanlık hizmeti veriliyor. - AMASYA

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

Organize Sanayi Bölgesi, Suluova, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek - Son Dakika Ekonomi


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