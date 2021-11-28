Üye Girişi
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek - Son Dakika

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

28.11.2021 16:10

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek Amasya Valisi Mustafa Masatlı: "Suluova TDİ Besi OSB'deki genişleme çalışmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz" Türkiye'nin ilk ve en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan Suluova TDİ...

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

Amasya Valisi Mustafa Masatlı:

"Suluova TDİ Besi OSB'deki genişleme çalışmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz"

AMASYA - Türkiye'nin ilk ve en büyük tarıma dayalı ihtisas besi organize sanayi bölgesi olan Suluova TDİ Besi OSB, yeni genişleme ilave alanıyla birlikte Avrupa'nın devleri arasında yer alacak.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, hayvancılıkta üretim, kesim ve enerji alanında ekonomik döngünün tamamının karşılandığı 95 hektarlık alanda yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Suluova Tarıma Dayalı İhtisasBesi Organize Sanayi Bölgesi'nin genişleme kararı verilen ilave alanıyla kapasitesini yaklaşık 2 katına çıkaracağını açıkladı. Yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Suluova TDİ Besi OSB'deki özel sektörün işlettiği modern et entegre tesisinden Çin ve Ortadoğu ülkelerine ürün satışı yapıldığına değinen Vali Masatlı, "Burası Türkiye'nin en büyük besi organize sanayi bölgesi. Genişleme çalışmasıyla birlikte Avrupa'nın en büyükleri arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çin ve Ortadoğu ülkelerine ürün gönderiliyor

31 besi, 3 sanayi parseli olmak üzere 10 bin büyükbaş hayvan yetiştirme kapasitesine sahip Suluova TDİ Besi OSB'de faaliyet gösteren modern et entegre tesisinin günlük ortalama 400 büyükbaş hayvan kesiminin yapılabilecek kapasiteye sahip olduğuna değinen Mustafa Masatlı, "Bu tesisimiz dünyanın en iyi tesislerinden bir tanesi. O tesisimizle de övünüyoruz. Çin ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere her tarafa buradan et gönderiyoruz" diye konuştu.

"Suluova'yı Türkiye'nin kırmızı et merkezlerinden biri haline dönüştürme yolundayız"

Suluova TDİ Besi OSB'de 63,5 hektarlık ilave alanda kısa sürede hayata geçmesi planlanan yatırımların faaliyete başlamasıyla birlikte büyükbaş hayvan varlığının 18 bine çıkarılmasının öngörüldüğüne değinen Masatlı, "Suluova'yı Türkiye'nin kırmızı et merkezlerinden biri haline dönüştürme yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Başta bize vizyon çizen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Atık gübreler 52 bin hanenin elektrik enerjisi karşılıyor, tarım arazilerinde kullanılıyor

Büyüklüğü ve etkinliğiyle dünya standartlarında üretimden kesime, atıkların enerjiye dönüştürülmesinden tarımsal gübre olarak kullanıma sunulmasına kadar ekonomik döngünün tamamının karşılandığı bölgedeki biyogaz tesisi Türkiye'de tek noktaya kurulu en yüksek kapasiteye sahip olması açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Tesiste atık gübreler 2019 yılından bu yana elektrik enerjisi üretiminde kullanılıyor. Bu yolla 52 bin hanenin elektrik enerjisi karşılanırken ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 580 bin dolar katkı sağlanıyor.

Ayrıca biyogaz tesisine bağlı gübre fabrikasıyla yetiştiricilerin en büyük sorunları olan gübresel atıkların değerlendirilmesi konusu da çözüme kavuşuyor. Böylece gübresel atıkların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri ortadan kaldırılırken sıvı ve katı gübreye dönüştürülen bu atıklar tarım arazilerinde de kullanılarak önemli bir dönüşümle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Üretim, kesim ve enerji gibi döngülerin yanında birde hayvan sağlığı merkezi bulunan Suluova TDİ Besi OSB'de aşılama, laboratuvar tetkikleri, hayvan kayıtları, büyükbaş hayvan ithalatı takipleri ve veteriner hizmetleri yerinde sunuluyor. Hayvan sağlığı ve hastalıkları, sürü yönetimi, hayvan bakım, besleme ve rasyon hazırlama gibi konularda teknik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek
Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek

Mustafa Masatlı, Suluova, Türkiye, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak 17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi 14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar 14:03 Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı 13:59 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın 11:29 Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti 09:40 Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi 09:28 Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi

Son Dakika Haberleri
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
16:44 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bekarlara çağrı: Sorumluluktan kaçmayın
16:12 Müslüme'nin köylüleri ilk kez konuştu! Dede Hasan Yağal hakkında şaşırtan sözler
16:07 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar
15:39 Son Dakika: Tam 5 gollü maç! Erol Bulut'un takımı Gaziantep, Konyaspor'un serisini bozdu
15:22 İHH gönüllüleri son yolculuğuna uğurlanıyor! Yusuf Taha, Zonguldak'ta defnedildi
15:10 All Star heyecanı daha şimdiden başladı! Turabi, "Artık Survivor katılmaz" diyenlere tokat gibi cevap verdi
14:45 Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14:19 Büyük kavuşmaya az kaldı! Galatasaraylılar'ın hayalini kurduğu Hagi yolda
Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü Motosiklet hırsızlığı kavgasında baba ve oğlu 3 kişiyi öldürdü         
17:13
Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı         
17:08
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Ya birine zarar verseydi? Metrodaki bıçaklı saldırganın babası: Ya birine zarar verseydi?         
16:00
Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz         
14:26
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim         
14:01
Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı         
11:30
Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş         
11:26
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var         
09:37
Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak         
07:31
Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz Mehmet Ceyhan'dan TURKOVAC yorumu: Bilim dünyasında güvenirliğimizi kaybederiz         
23:12
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek Kemal Kılıçdaroğlu: Yapacağız, Vali de Erdoğan da görecek         
16:35
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim! Müslüme'nin anneannesi konuştu: Aklımı kaybedeceğim!         
12:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 17:18:33. #1.11#
SON DAKİKA: Suluova TDİ Besi OSB, Avrupa devleri arasına girecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement