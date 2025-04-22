SunExpress 2025 Hedeflerine Yönelik Büyüme Planları Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

SunExpress 2025 Hedeflerine Yönelik Büyüme Planları Sunuyor

SunExpress 2025 Hedeflerine Yönelik Büyüme Planları Sunuyor

SunExpress, 2025'te 85 uçakla 16,8 milyon yolcu taşımayı, yeni rotalar eklemeyi hedefliyor.

22.04.2025 15:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa ortaklığında kurulan SunExpress, 2025 yılında 85 uçaklık filoyla 16,8 milyon yolcuya hizmet etmeyi hedefliyor.

SunExpress CEO'su Max Kownatzki ve Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Eminoğlu şirketin 2024 yılında performansı ve 2025 yılı hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. CEO Kownatzki, geçtiğimiz yıl yüzde 86 doluluk oranı yakalayarak 15 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıklarken, 2025 yılı için 15 yeni rotayla başlayacaklarını da sözlerini ekledi. Havayolu şirketi bu yıl uçak filosunu 85'e yükseltecek. Havayolu şirketi geçtiğimiz yıl 2,2 milyar Euro gelir elde etmişti.

'ERKEN REZERVASYON ORANI BU SENE YÜZDE 11 ARTTI'

Kownatzki, " Türkiye, Avrupa turizm pazarında yükselişini sürdürüyor. 2025 yazında 85 uçaklık filomuzla 35 ülkede, 237 rotada hizmet vereceğiz. 2025 yaz sezonu bizim için güçlü başladı. Yılın ikinci çeyreği için erken rezervasyon oranımız geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artmış durumda. Bunun yanı sıra, yaz sonrası döneme de ilginin arttığını görüyoruz. Bu, Türkiye için deniz ve güneş tatilinin ötesinde kültür, tarih, gastronomi ve spor gibi farklı turizm türlerine yönelik de talebin olduğunu gösteriyor" dedi.

'REKOR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Kownatzki, "Güçlü finansal performansımız, verimli operasyonumuz ve yolcularımıza sunduğumuz yüksek kaliteli hizmet sayesinde çok başarılı bir yılı geride bıraktık. 2024'te hem kapasite hem de filo büyümesi anlamında rekor bir büyüme gerçekleştirirken, şirket tarihimizin en yüksek gelirine ve karına ulaştık. 4 binin üzerinde çalışanımızla yaklaşık 15 milyon yolcuya hizmet verdik. Bu sene sektörde 35. yılımızı kutlarken, ülke turizmine, istihdama ve ekonomiye katkı sağlamaya ve değer yaratmaya kararlılıkla devam ediyoruz" diye konuştu.

'BOEİNG BAZI UÇAKLARIMIZI 30 GÜN ÖNCE TESLİM EDECEK'

Boeing ile SunExpress arasında yaşanan uçak teslimatlarındaki sıkıntıların devam edip etmediğine ilişkin sorulan soru üzerine Kownatzki, "Geçtiğimiz günlerde yaptığım ziyarette gördüm ki Boeing ev ödevini gerçekten iyi çalışmış. Geçen sene uçak teslimatlarına yaşanan sorunları uçak kiralama yöntemiyle ortadan kaldırdık. Buradan iyi haberi vereyim, Boeing bazı uçaklarımızı 30 gün önce teslim edeceğini açıkladı" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Türk Hava Yolları, Sunexpress, Lufthansa, Havacılık, Ekonomi, Finans, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SunExpress 2025 Hedeflerine Yönelik Büyüme Planları Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 ay hapis isteniyor
Trump, Papa Francis’in ölümü nedeniyle ABD’de yas ilan etti Trump, Papa Francis'in ölümü nedeniyle ABD'de yas ilan etti
Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
Galatasaray, Torreira’nın sözleşmesini uzattı Galatasaray, Torreira'nın sözleşmesini uzattı
Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt’a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'a usulsüzlük soruşturmasında ev hapsi kararı
İsveç’te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler’i andılar İsveç'te Nazi skandalı patlak verdi: Adolf Hitler'i andılar
İran’ın müzakeler için Trump’a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız İran'ın müzakeler için Trump'a bir şartı var: Anlaşmaya varmaya hazırız
Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD koşulsuz ateşkes için bir araya geliyor
Trump’ın FED Başkanı’na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı Trump'ın FED Başkanı'na eleştirileri sonrası New York Borsası çakıldı
Fatih Terim Jorge Jesus’a boyun eğmedi Fatih Terim Jorge Jesus'a boyun eğmedi
Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: “Beni öldü zannedip kaçtılar“ Astım hastası kadını öldüresiye dövdüler: "Beni öldü zannedip kaçtılar"

17:26 Van’da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
15:40 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100’ün üzerinde deprem 4,3 ile sallanan şehrimizde 3 günde 100'ün üzerinde deprem
14:46 TBMM’deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu
08:49 Başına gelmeyen kalmadı Şakir Paşa Ailesi için karar verildi Başına gelmeyen kalmadı! Şakir Paşa Ailesi için karar verildi
08:39 Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak
08:32 Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış Eski TBMM Başkanvekilinin oğlu annesinin bu sorusunu duyunca silaha sarılmış
08:26 Papa Francis’in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde Papa Francis'in ölümü sonrası 900 yıllık kehanet yeniden gündemde
08:00 Yeni düzenleme Zincirleme trafik cezası geliyor Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor
07:58 Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti
07:41 Yapımcı Timur Savcı’dan ilk açıklama Aybüke Pusat’a TRT seçenek sundu Yapımcı Timur Savcı'dan ilk açıklama! Aybüke Pusat'a TRT seçenek sundu
04:29 Van’da 4 büyüklüğünde deprem Van'da 4 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 19:34:50. #7.12#
SON DAKİKA: SunExpress 2025 Hedeflerine Yönelik Büyüme Planları Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement